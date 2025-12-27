'भाबीजी घर पर हैं 2.0' से शिल्पा शिंदे ने 10 साल बाद छोटे पर्दे पर कमबैक किया है. फैंस उनके आने से बेहद खुश नजर आ रहे हैं. हालांकि, वो अपने इंटरव्यू में जिस तरह से शुभांगी अत्रे को लेकर बात कर रही हैं, उसे लेकर कुछ सेलेब्स नाराज दिख रहे हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में कहा था कि भाभीजी सिर्फ शिल्पा शिंदे ही थीं हमेशा से.

शुभांगी से कोई तुलना नहीं है. पहले सौरभ जैन और अब फलक नाज ने अपना गुस्सा जाहिर किया है. IANS को दिए इंटरव्यू में शुभांगी अत्रे से हो रही अपनी तुलना पर शिल्पा शिंदे ने बात की थी. उन्होंने कहा था,'मुझे इसमें कोई तुलना नहीं दिखती. ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है. ये मेहनत है मेरी. मैं ही हमेशा से भाभी जी थी. 10 साल बाद भी मैं ही हूं. मैंने इंडस्ट्री को हमेशा व्हाइट कॉलर माफिया कहा है और मैंने वहां अपनी जगह बनाई है. इसलिए न मैं किसी से खुद को कम्पेयर नहीं कर सकती न ही मेरे से कोई कम्पेयर कर सकता है.'

फलक नाज ने शुभांगी अत्रे का किया बचाव

शिल्पा के इस कॉमेंट को लोगों ने शुभांगी के शो में योगदान को कमतर आंकने के रूप में समझा था.सोशल मीडिया पर ये कॉमेंट खूब वायरल हुआ था.अब फलक ने शिल्पा के बयान के लहजे की खुलकर आलोचना की और अंगूरी भाभी के रूप में शुभांगी अत्रे का बचाव किया.

फलक ने इस बात पर जोर दिया कि शिल्पा ने शो छोड़ने का फैसला किया, लेकिन शुभांगी ने कई सालों तक उस किरदार को निभाना जारी रखा. शिल्पा के लिए उन्होंने लिखा,'आप तो चली गई थीं टाटा बाय बाय़ करके शो को.'

फलक नाज ने शिल्पा से गुजारिश की कि वो इस एक्ट्रेस के प्रति सम्मान दिखाएं और उनकी तारीफ करें, जिन्होंने ईमानदारी और गरिमा के साथ उस रोल को निभाया था. उन्होंने शुभांगी की ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ किरदार निभाने की तारीफ की और अंगूरी भाभी की लेगेसी को कायम रखने का क्रेडिट उन्हें दिया.

