भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया दूसरी बार पेरेंट्स बन चुके हैं और वो बेहद खुश हैं. ये कपल अपने व्लॉग के जरिए काजू के बारे में वक्त-वक्त पर अपडेट दे रहा है. अब हाल ही में भारती और हर्ष ने अपने यूट्यूब चैनल पर काजू के ग्रैंड वेलकम का वीडियो पोस्ट किया.

व्लॉग में भारती अस्पताल से घर जाती नजर आईं. इस दौरान भारती ने ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ की तारीफ की. बता दें भारती और काजू को लेने हर्ष और गोला अस्पताल पहुंचे थे. भारती ने गोला से पूछा कि क्या घर पर सब काजू का इंतजार कर रहे हैं.

गोला ने कहा हां. भारती ने इसके बाद काजू के लिए घर की सजावट को लेकर कहा था कि क्रिसमस है तो फूल गुब्बारे वाली सजावट न करें बल्कि क्रिसमस वाली सजावट करें. भारती जब काजू के संग घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके पूरे घर को क्रिसमस के अनुसार सजाया गया था.

दादी और नानी ने उतारी नजर

घर में हर तरह ग्रीन और रेड रंग छाया हुआ था. उनके व्लॉग में क्रिसमस प्रॉप्स हर जगह नजर आए. सजावट को देखकर भारती बेहद खुश हुईं. भारती अपने न्यू बॉर्न बेबी काजू को गोद में लिए होती हैं और दरवाजे पर उनकी आरती उतारी जाती है. काजू की नानी और दादी दरवाजे पर ही भारती, हर्ष, काजू और गोला की नजरें उतारती हैं.

इसके बाद भारती कहती हैं कि काजू की ये छठी रात है तो आज उसकी छठी की पूजा होगी. व्लॉग में छठी की पूजा भी देखने को मिलती है. हर्ष और भारती का परिवार काजू के घर आने पर काफी खुश नजर आए. काफी अच्छे तरीके से काजू का छठी सेलिब्रेट किया गया. उसके बाद काजू के आने की खुशी में परिवार वालों के संग मिलकर भारती और हर्ष ने केक कटिंग भी की. पूरा परिवार इस दौरान काफी खुश नजर आया.

