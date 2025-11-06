एजाज खान टीवी के पॉपुलर एक्टर में से एक माने जाते हैं.उन्होंने सीरियल्स के अलावा 'जवान' और 'तनु वेड्स मनु' जैसी फिल्मों में काम भी किया है.स्क्रीन को दिए एक इंटरव्यू के दौरान एजाज ने अपनी जिंदगी से जुड़े कई राज का खुलासा किया था.

एक्टर ने कहा,'बचपन में मैंने बहुत कुछ सहन किया. मेरे पेरेंट्स अलग हो गए, जिसकी वजह से हमें बहुत आजाद और आत्मनिर्भर रहना पड़ा. मेरे पिता बहुत ही अच्छे थे, जिन्होंने अनुशासित रखा. बहुत उदार थे मेरे पिता,लेकिन उन्होंने हमेशा ये ख्याल रखा कि हम धार्मिक रहें.'

एजाज ने कहा कि जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे, तभी उनकी मां गुजर गई थीं और उनकी निधन के बाद बहन के बारे में पता चला. एजाज को अपनी बहन से मिलने में 13 साल लग गए, क्योंकि वो हैदराबाद में रहा करती थी. बाद में एजाज ने अपनी बहन की शादी करवाई.

टीवी के बाद बॉलीवुड में की एंट्री

उसके बाद एक्टर ने अपने एक्टिंग करियर पर फोकस किया. एकता कपूर ने उन्हें 'काव्यांजलि' का ऑफर दिया. 2007 तक एजाज ने टीवी शोज में काम किया और उसके बाद बॉलीवुड में एंट्री मारी.एक्टर ने एक साथ तीन फिल्में साइन कीं, लेकिन वो रिलीज नहीं हो पाईं.

तनु वेड्स मनु के दौरान एजाज की निजी जिंदगी में काफी कुछ चल रहा था. दरअसल, एक्टर जिसको डेट कर रहे थे,उन्हीं ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था.एक टॉक शो में एजाज ने इसके बारे में बात किया था. एक्टर ने कहा,'एक लंबे और सीरियस अफेयर के बाद मैं कुछ वक्त के लिए सिंगल था.

गर्लफ्रेंड ने की अजीब हरकत

एक पार्टी के दौरान किसी से मेरी मुलाकात हुई और वो कुछ दिक्कतों की वजह से मेरे घर में रहने लगी.एक महीने में ही मुझे समझ आ गया कि चीजें हाथ से निकल रही हैं. जब उन्हें मैंने कहा कि साथ नहीं रह सकते तो वो बहक गई. मेरे साथ रहने के लिए उसने अजीब हरकतें कीं.

मेरे खिलाफ यौन शोषण का केस दर्ज करवा दिया. इस वजह से मैं तनु वेड्स मनु का प्रमोशन नहीं कर पाया.' एजाज के साथ जब ये सब हुआ तो उन्हें अंडरग्राउंड होना पड़ा.पर्सनल लाइफ में वो इतना सबकुछ झेल रहे थे कि उन्हें अपना फोन स्विच ऑफ करना पड़ा.

दो महीने के लिए एजाज ने मुंबई छोड़ दिया था. इस पर एक्टर ने कहा,'वो मुश्किल दौर था और मुझे खाना खरीदने के लिए बर्तन धोने पड़ते थे.मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इससे उबर पाऊंगा. उसने मेरा घर, मेरे कुत्ते, सब कुछ छीन लिया.'

