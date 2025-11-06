बच्चों के लिए 90 के दशक में 'हातिम' रियल सुपरहीरो जैसा था.राहिल आजम ने हातिम की भूमिका निभाई थी.राहिल टीवी इंडस्ट्री का बड़ा नाम हैं,आज भी वो एक्टिंग में एक्टिव हैं. ऐसे में फैंस ये जानना चाहते हैं कि राहिल अब क्या कर रहे हैं तो चलिए इस आर्टिकल के जरिए आपको बताते हैं.

राहिल का जन्म 25 सितंबर 1981 में बेंगलुरु में हुआ था.उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई. राहिल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई क्लारेंस हाई स्कूल से की. उसके बाद उन्होंने बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिग्री ली.

इंजीनियरिंग छोड़ करने लगे मॉडलिंग

1999 में राहिल बेहतर जॉब की तलाश में मुंबई आए थे. मुंबई में एक्टर ने तीन महीने की एक्टिंग क्लासेज लीं और उसके बाद उनकी लाइफ में सबकुछ बदल गया.एक्टर ने अपना करियर बतौर सॉफ्टवेर इंजीनियर ही किया था. हालांकि, मुंबई में कदम रखने के बाद वो मॉडलिंग करने लग गए.

साल 2001 में उन्होंने 'एक टुकड़ा चांद' का सीरियल से छोटे पर्दे पर कदम रखा.इसके बाद उन्हें हॉरर शो श्श्श् कोई है में देखा गया. राहिल को कई हॉरर शो में काम करने के बाद 'भाभी' सीरियल में काम करने का मौका मिला. उसके बाद वो 'हातिम','ये मेरी लाइफ है', 'सीआईडी', 'सारथी', 'रेशम दांख', 'बेटियां अपनी या पराया धन' समेत कई शोज में नजर आए.

अनुपमा में पराग कोठारी बन जीत रहे दिल

पॉपुलैरिटी की बात करें तो उन्हें 'मुक्ति बंधन', 'महा कुंभ', 'हिटरल दीदी', 'तू आशिकी' में काम कर घर-घर में मशहूर हो गए.इन दिनों राहिल को स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'अनुपमा' में देखा जा रहा है. इस शो में वो 'अनुपमा' के समधी पराग कोठारी की भूमिका में दिख रहे हैं. जी हां, राही के ससुर की भूमिका में राहिल को खूब पसंद किया जा रहा है.