प्रेग्नेंसी में दिव्यांका को हो रही है इस चीज की क्रेविंग, बताया कैसे दे रही हैं 'गर्भ संस्कार'

प्रेग्नेंसी में दिव्यांका त्रिपाठी को हो रही है इस चीज की क्रेविंग, बताया कैसे दे रही हैं बच्चे को 'गर्भ संस्कार'
टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. अब हाल ही में एक्ट्रेस ने प्रेग्नेंसी को अपडेट को शेयर किया है, और गर्भ संस्कार के बारे में बताया है.
दिव्यांका त्रिपाठी इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी फेज को एंजॉय कर रही हैं. इसी बीच उन्होंने अपने लेटेस्ट व्लॉग के जरिए प्रेग्नेंसी से जुड़े कुछ अपडेट्स फैंस के संग शेयर किए हैं.
दिव्यांका ने अपने व्लॉग में बताया,' लोग गर्भ संस्कार के बारे में बहुत ही ज्यादा बातें करते हैं. लेकिन,मैं इसके बारे में नहीं जानती कि ये कितना सही होता है और क्या बेबी गर्भ में वाकई सारी बातें सुनता है. लेकिन मुझे लगता है कि पॉजिटिव बातें करना, पॉजिटिव कंटेंट, मूवीज देखना और अच्छे लोगों के बीच रहना अच्छी बात है. मेरा मानना है कि बच्चे की ग्रोथ में ये चीजें हेल्प करती हैं.'
दिव्यांका त्रिपाठी ने बच्चे को लेकर दिया अपडेट
दिव्यांका ने आगे बात करते हुए कहा,'कुछ दिन पहले मैं बहुत ज्यादा थक गई थी और सोने चली गई. शुक्र है कि अब बच्चा किक मारने लगा है, इसलिए मैं किक महसूस कर पा रही थी. अचानक रात में मुझे बहुत सारी किक महसूस होने लगी तो मैंने बोलना शुरू किया और कहा,'ये क्या हो रहा है. क्या अंदर कोई पार्कौर चल रहा है, या स्किपिंग, या जंपिंग जैक्स, मेरा मतलब है कि विवेक दहिया का बच्चा है तो जंपिंग जैक्स करना तो बनता है.'
View this post on Instagram
एक्ट्रेस ने आगे बच्चे से कहा,'ठीक है, क्या तुम कोई कविता सुनना चाहते हो.मैंने एक प्यारी सी कविता गाई जो मैंने अपने बचपन में सिंगिंग क्लास के दौरान सीखी थी और उसके बाद वो शांत हो गया.'दिव्यांका नेकहा कि वो 30 से 45 मिनट चलने की कोशिश करती हैं. उन्होंने कहा,'असल में छत पर चलते हुए आप सबसे बात करने का प्लान बना रही थी. वैसे भी ये सलाह दी जाती है कि आप दिन में 30 से 40 मिनट तक चलें, जितना आप चल सकें.'
दिव्यांका ने इस दौरान क्रेविंग्स के बारे में भी बात की. एक्ट्रेस ने कहा,'मैंने आज तक कभी आम नहीं खाया. मुझे आम बिल्कुल पसंद नहीं हैं. मतलब किसे आप पसंद नहीं होते. खरबूज खाने के बाद मुझे किक महसूस होती है. अनार और संतरे का जूस पीने के बाद भी मुझे किक महसूस होती है तो अब बच्चे की खातिर मैं आम खाऊंगी.'
ये भी पढ़ें:-राजन शाही ने रुपाली गांगुली को कर दिया था रिजेक्ट, फिर यूं हुईं कास्ट, बोलीं- बीच में ही रोक दिया था ऑडिशन
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL