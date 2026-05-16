हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडBollywood-TV Stars New Home 2026: रणबीर कपूर से अविनाश मिश्रा तक, 2026 में इन सितारों ने खरीदे लग्जरी घर

Bollywood-TV Stars New Home 2026: रणबीर कपूर से अविनाश मिश्रा तक, 2026 में इन सितारों ने खरीदे लग्जरी घर

Bollywood-TV Stars New Home 2026: अविनाश मिश्रा, मनीषा रानी से लेकर रणबीर कपूर तक, साल 2026 में कई टीवी और बॉलीवुड सितारों ने अपने सपनों का नया घर खरीदा हैं, जिसने सभी फैंस का ध्यान खींच लिया हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 16 May 2026 08:04 AM (IST)
Bollywood-TV Stars New Home 2026: अविनाश मिश्रा, मनीषा रानी से लेकर रणबीर कपूर तक, साल 2026 में कई टीवी और बॉलीवुड सितारों ने अपने सपनों का नया घर खरीदा हैं, जिसने सभी फैंस का ध्यान खींच लिया हैं.

Bollywood-TV Stars New Home 2026: बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से अक्सर नया घर लेने और बेचने की खबरें आती रहती हैं. इस साल के शुरुआत से अब तक, कई टीवी और बॉलीवुड सितारों ने अपना नया घर ले लिया हैं. हाल ही में टीवी एक्टर अविनाश मिश्रा ने 10 साल की मेहनत के बाद नया घर खरीदा हैं, जिसकी तस्वीरें भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि इस साल कौन-कौन से सेलेब्स ने अपने नए घर में प्रवेश किया है.

1/7
'बिग बॉस 18' फेम अविनाश मिश्रा ने आज यानी 15 मई 2026 को मुंबई में अपना पहला घर खरीदा है और गृह प्रवेश की तस्वीरें शेयर की हैं. करीब 10 साल मेहनत के बाद उन्होंने अपना ड्रीम होम खरीदा हैं.
'बिग बॉस 18' फेम अविनाश मिश्रा ने आज यानी 15 मई 2026 को मुंबई में अपना पहला घर खरीदा है और गृह प्रवेश की तस्वीरें शेयर की हैं. करीब 10 साल मेहनत के बाद उन्होंने अपना ड्रीम होम खरीदा हैं.
2/7
ईशान खट्टर ने भी इस साल मुंबई में एक आलीशान अपार्टमेंट खरीदा हैं, जो मुंबई के पॉश इलाके पाली हिल्स, बांद्रा में है. उन्होंने इस प्रॉपर्टी को पाली हिल की 'नवरोज अपार्टमेंट्स' में खरीदी है.
ईशान खट्टर ने भी इस साल मुंबई में एक आलीशान अपार्टमेंट खरीदा हैं, जो मुंबई के पॉश इलाके पाली हिल्स, बांद्रा में है. उन्होंने इस प्रॉपर्टी को पाली हिल की 'नवरोज अपार्टमेंट्स' में खरीदी है.
Published at : 16 May 2026 08:02 AM (IST)
Tags :
Tiger Shroff Ishaan Khatter Avinash Mishra Manisha Rani

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
फिल्म देखने के बाद खूब हंसीं आयुष्मान खुराना की मां, अभिनेता ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट
फिल्म देखने के बाद खुलकर हंसीं आयुष्मान खुराना की मां, अभिनेता ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट
मनोरंजन
Sonal Chauhan Birthday: 39 की हुईं सोनल चौहान, रेस्टोरेंट में बैठी एक्ट्रेस पर पड़ी डायरेक्टर की नजर, 7 दिन में मिली ‘जन्नत’
39 की हुईं सोनल चौहान, रेस्टोरेंट में बैठी एक्ट्रेस पर पड़ी डायरेक्टर की नजर, 7 दिन में मिली ‘जन्नत’
मनोरंजन
Vicky Kaushal Birthday: बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने आ रही हैं विक्की कौशल की ये 5 बड़ी फिल्में
बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने आ रही हैं विक्की कौशल की ये 5 बड़ी फिल्में
मनोरंजन
Vicky Kaushal Birthday: चॉल में गुजरा बचपन, आज 20 करोड़ फीस लेते हैं विक्की कौशल, पिछली फिल्म ने छापे थे 800 करोड़
विक्की कौशल बर्थडे: चॉल में गुजरा बचपन, आज 20 करोड़ फीस लेते हैं विक्की कौशल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 7 फेरों से पहले खौफनाक हादसा ! | Crime News
Petrol-Diesel Price Hike | Janhit with Chitra Tripathi: महंगाई का 'जेब जलाओ' मिशन चालू! | Inflation
Bharat Ki Baat : सरकार ने माना..'नीट पेपर लीक हुआ' | NEET Paper Leak | CBI | Dharmendra Pradhan
Petrol-Diesel Price | Sandeep Chaudhary: पेट्रोल-डीजल के बाद बढ़ेंगे LPG के दाम? | Inflation News
Petrol-Diesel CNG Price Hike: आम आदमी को महंगाई का करंट, CNG की कीमतें बढ़ी | Inflation News | Delhi

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एपी सिंह
एपी सिंहएडवोकेट
नीट पेपर लीक और दांव पर 22 लाख बच्चों का भविष्य, उनका क्या कसूर, जिन्होंने कुछ नहीं किया?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NEET Paper Leak: नीट पेपर लीक मामले का मास्टमाइंड पीवी कुलकर्णी अरेस्ट, CBI जांच में अब तक क्या पता चला?
NEET पेपर लीक मामले का मास्टमाइंड पीवी कुलकर्णी अरेस्ट, CBI जांच में अब तक क्या पता चला?
दिल्ली NCR
दिल्ली को नहीं मिलेगी गर्मी से कोई राहत, बढ़ता तापमान करेगा परेशान, जानें आज का मौसम
दिल्ली को नहीं मिलेगी गर्मी से कोई राहत, बढ़ती गर्मी करेगी परेशान, बरतें सावधानी
विश्व
ट्रंप के डेलीगेशन ने कचरे के डिब्बे में फेंके चीनी गिफ्ट, एयरफोर्स वन के सुरक्षा प्रोटोकॉल ने खींचा ध्यान
ट्रंप के डेलीगेशन ने कचरे के डिब्बे में फेंके चीनी गिफ्ट, एयरफोर्स वन के सुरक्षा प्रोटोकॉल ने खींचा ध्यान
बॉलीवुड
Vicky Kaushal Birthday: बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने आ रही हैं विक्की कौशल की ये 5 बड़ी फिल्में
बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने आ रही हैं विक्की कौशल की ये 5 बड़ी फिल्में
क्रिकेट
BAN vs PAK Second Test Live Streaming: बाबर आजम बाहर, जानें कब और कहां देखें बांग्लादेश-पाकिस्तान मुकाबला
BAN vs PAK Second Test Live Streaming: बाबर आजम बाहर, जानें कब और कहां देखें बांग्लादेश-पाकिस्तान मुकाबला
विश्व
Trump China Visit: ट्रंप ने टिकटॉक पर शेयर किया चीन दौरे का वीडियो, अचानक क्यों कर दिया डिलीट? सोशल मीडिया पर मचा बवाल
ट्रंप ने टिकटॉक पर शेयर किया चीन दौरे का वीडियो, अचानक क्यों कर दिया डिलीट? सोशल मीडिया पर मचा बवाल
टेक्नोलॉजी
ऐप्स इंस्टॉल करते समय कभी न दें ये परमिशन, कंट्रोल से बाहर हो जाएगा फोन
ऐप्स इंस्टॉल करते समय कभी न दें ये परमिशन, कंट्रोल से बाहर हो जाएगा फोन
इंडिया
3 महीने निकल गए, होर्मुज से नहीं आ रहे तेल, सिब्बल बोले- मनमोहन सरकार में हम रहे मंत्री, अब बढे़गी…
3 महीने निकल गए, होर्मुज से नहीं आ रहे तेल, सिब्बल बोले- मनमोहन सरकार में हम रहे मंत्री, अब बढे़गी…
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
ENT LIVE
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Embed widget