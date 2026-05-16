'बिग बॉस 18' फेम अविनाश मिश्रा ने आज यानी 15 मई 2026 को मुंबई में अपना पहला घर खरीदा है और गृह प्रवेश की तस्वीरें शेयर की हैं. करीब 10 साल मेहनत के बाद उन्होंने अपना ड्रीम होम खरीदा हैं.