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Bollywood-TV Stars New Home 2026: रणबीर कपूर से अविनाश मिश्रा तक, 2026 में इन सितारों ने खरीदे लग्जरी घर
Bollywood-TV Stars New Home 2026: अविनाश मिश्रा, मनीषा रानी से लेकर रणबीर कपूर तक, साल 2026 में कई टीवी और बॉलीवुड सितारों ने अपने सपनों का नया घर खरीदा हैं, जिसने सभी फैंस का ध्यान खींच लिया हैं.
Bollywood-TV Stars New Home 2026: बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से अक्सर नया घर लेने और बेचने की खबरें आती रहती हैं. इस साल के शुरुआत से अब तक, कई टीवी और बॉलीवुड सितारों ने अपना नया घर ले लिया हैं. हाल ही में टीवी एक्टर अविनाश मिश्रा ने 10 साल की मेहनत के बाद नया घर खरीदा हैं, जिसकी तस्वीरें भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इसी बीच आइए जानते हैं कि इस साल कौन-कौन से सेलेब्स ने अपने नए घर में प्रवेश किया है.
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Published at : 16 May 2026 08:02 AM (IST)
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