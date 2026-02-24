हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'एक पल डर, एक पल खुशी..' शादी को हुआ 8 साल, दीपिका कक्कड़ ने कहा-'ये एनिवर्सरी हमेशा याद रहेगी'

'एक पल डर, एक पल खुशी..' शादी को हुआ 8 साल, दीपिका कक्कड़ ने कहा-'ये एनिवर्सरी हमेशा याद रहेगी'

दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम टीवी के पॉपुलर कपल में से एक माने जाते हैं. इन्होंने 22 फरवरी को अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की, जिसकी झलक उन्होंने अपने लेटेस्ट व्लॉग में दिखाई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 24 Feb 2026 05:41 PM (IST)
Preferred Sources

दीपिका कक्कड़ ने अपने लेटेस्ट व्लॉग में बताया कि 21 फरवरी को पूरे दिन अस्पताल में थीं. उन्होंने कहा कि एक छोटा सा सिस्ट आया है, लिवर में. उन्हें दो दिन से पेन हो रहा था. शोल्डर में पेन होने लगा तो वो डॉक्टर के पास गए थे. डॉक्टर ने सीटी किया तो पता चला कि एक छोटा सा सिस्ट ग्रो हो रहा है.

दीपिका ने बताया कि दिसंबर में जो फापी हुआ था, उसमें नहीं था.जो भी डेवलप हुआ है दो महीनों में हुआ है. एक्ट्रेस ने कहा कि उनका सिस्ट 1.3 सेमी का है. उन्होंने कहा कि अब आया है तो निकालना पड़ेगा ही. दीपिका ने बताया कि डॉक्टर ने मंडे को सिस्ट निकालने के लिए बुलाया है.

दीपिका की प्लानिंग हुई फेल

उन्हें बताया कि उनके लिए काफी हैवी डे था. उन्होंने कहा कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा. दीपिका ने कहा कि यही जिंदगी है, एक पल में क्या हो जाए पता नहीं. एक्ट्रेस आगे कहती हैं कि कल हमारी एनिवर्सरी है, मैंने सोचा था कि शोएब के लिए कुछ अच्छा करूंगी और कल बाहर जाएंगे.

लेकिन, ऐसा नहीं हो पाएगा. इसके पीछे वजह ये है कि जब मेरा पेन उठ रहा है तो सहन नहीं हो पा रहा है. लेकिन, मेरे लिए ये दिन स्पेशल है. जिस दिन मेरा और शोएब का निकाह हुआ था वो दिन मेरे लिए काफी स्पेशल है और हमेशा स्पेशल रहेगा, तो खुशी मनाना बनता है.

दीपिका ने अपने व्लॉग में दिखाया कि उनकी एनिवर्सरी है, ऐसे में उन्होंने थोड़ी मेहंदी लगाई. उसके बाद वो शोएब को अपनी मेहंदी दिखाती हुई नजर आईं. उसके बाद शोएब और दीपिका ने अपनी फैमिली के साथ मिलकर घर पर ही केक कटिंग की और अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की. इस दौरान दीपिका बेहद ही सिंपल लुक में दिखाई दीं. क्योंकि, कहीं ना कहीं वो अपनी तबीयत की वजह से परेशान दिखीं.

 

Published at : 24 Feb 2026 05:41 PM (IST)
Tags :
Dipika Kakar Shoaib Ibrahim
