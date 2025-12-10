पैन-इंडिया मार्केट में सफलता हासिल करने के बाद अब भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अगली बड़ी लहर ग्लोबल सिनेमा है. कई आने वाली फिल्में दुनिया में भारतीय कहानियों का रंग बिखेरने के लिए तैयार हैं. इन फिल्मों का मकसद सीमाओं से आगे बढ़कर नए बेंचमार्क सेट करना है. तो चलिए, देखते हैं वे फिल्में जो आने वाले समय में सच-मुच ग्लोबल लेवल पर छाने के लिए तैयार हैं.

रामायण

हमारे पास रामायण जैसी फिल्में हैं, जो सच में ग्लोबल स्तर पर बनाई जा रही हैं. इस फिल्म से जुड़ा प्रोडक्शन हाउस पहले ड्यून और इंटरस्टेलर जैसी हॉलीवुड फिल्मों पर काम कर चुका है. फिल्म में दुनिया के दो बेहतरीन म्यूज़िक कंपोज़र हैंस ज़िमर और ऑस्कर विजेता ए.आर. रहमान भी साथ आ रहे हैं. रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की स्टारकास्ट के साथ यह फिल्म भारतीय मिथक को दुनिया के सामने नए स्तर पर पेश करने की तैयारी में है. ये फिल्म अगले साल दिवाली पर रिलीज होगी.



वाराणसी

फिर आती है एस.एस. राजामौली की वाराणसी, जो एक और ग्लोबल लेवल पर बनाई जा रही फिल्म है. यह कहानी समय और स्थान की सीमाएँ तोड़ती हुई घूमती है, 513 ईस्वी वाराणसी, 2027 ईस्वी ऐस्टेरॉइड शंभवी, रॉस आइस शेल्फ अंटार्कटिका, अम्बोसेली वाइल्डरनेस अफ्रीका, वनांचल उग्रभट्टी गुफा, 7200 ईसा पूर्व लंका नगरम् त्रेतायुग, से लेकर मणिकर्णिका घाट वाराणसी तक, कई कालों और सभ्यताओं के बीच. फिल्म में आरआरआर के ऑस्कर विजेता कंपोज़र एम.एम. कीरवाणी फिर से संगीत दे रहे हैं. स्टारकास्ट में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा जोनस और पृथ्वीराज सुकुमारन शामिल हैं. ग्रैंड ग्लोब ट्रॉटर इवेंट में दिखाए गए विज़ुअल्स और कमाल के VFX ने पहले ही ग्लोबल लेवल पर भारी उत्साह बना दिया है, और इसे आने वाली सबसे ज़्यादा चर्चित फिल्मों में शामिल कर दिया है.



स्पिरिट

स्पिरिट फिल्म में दूसरे देशों के कलाकार भी काम कर रहे हैं. इसमें कोरिया के मशहूर हीरो डॉन ली भी हैं. प्रभास हीरो हैं और संदीप रेड्डी वांगा फिल्म बना रहे हैं. यह एक बहुत बड़ी और महंगी फिल्म है. डॉन ली पहली बार किसी भारतीय फिल्म में नज़र आएंगे. दुनिया भर में उनके बहुत सारे फैन हैं, इसलिए यह फिल्म पूरी दुनिया में लोगों को बहुत पसंद आने वाली है.



द पैराडाइज़

द पैराडाइज़ जैसी फिल्म को लेकर खबर है कि हॉलीवुड स्टार रयान रेनॉल्ड्स भी इसे दुनिया भर में दिखाने की बात सोच रहे हैं. यह भारत की सबसे बड़ी और सपनों वाली फिल्मों में गिनी जा रही है. यह फिल्म नेचुरल स्टार नानी और डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला की फिर से जोड़ी लेकर आ रही है, जिनकी पिछली फिल्म दसरा सुपरहिट रही थी. फिल्म 8 भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल, अंग्रेज़ी, स्पैनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज़ होगी. इसे पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर रिलीज करने की तैयारी है.



NTRNeel

NTRNeel, यानी प्रशांत नील और जूनियर NTR की आने वाली फिल्म, शायद पहली बार ऐसी होगी जिसमें पूरी दुनिया से जुड़ी कहानी देखने को मिलेगी. कहानी में विदेशों के बड़े लोकेशन शामिल होने वाले हैं, और डायरेक्टर पहले ही देश से बाहर शूटिंग शुरू कर चुके हैं, ताकि फिल्म को ग्लोबल लेवल पर और आगे बढ़ाया जा सके.

