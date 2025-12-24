जब देव आनंद से ज्यादा पॉपुलर हुआ उनका डुप्लीकेट, एक्टर ने कहा था- मुझे भी दिलवाओ फिल्में

बॉलीवुड के डैशिंग हीरो की जब बात आती है तो दिवंगत दिग्गज अभिनेता देव आनंद की छवि अपने आप जेहन में आ जाती है. उनकी अदाकारी और स्टाइल हमेशा यादगार रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं एक्टर किशोर भानुशाली भी हूबहू उनकी तरह दिखते हैं. 1970-80 के दशक में देव आनंद की तरह उन्होंने भी काफी सुर्खियां बटोरी और एक वक्त आया जब वह काफी पॉपुलर हो गए.

फिल्मों ने निभाए छोटे-छोटे रोल

किशोर भानुशाली 70- 80 के दशक में फिल्मी दुनिया में छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए मशहूर थे.लोग उन्हें देखकर चौंक जाते थे और उन्हें 'देव आनंद का क्लोन' कह कर बुलाने लगते.

किशोर ने एक बार ईटाइम्स से बात करते हुए अपनी एक दिन कमाई और देव आनंद से अपनी पहली मुलाकात के बारे में जिक्र किया था. उन्होंने बताया कि जब वे देव आनंद से मिलने गए तो देव साहब ने हंसते हुए कहा, 'क्यों किशोर नाम तो सही है तुम्हारा.'

जब देव आनंद ने कहा मुझे दिलवाओ फिल्में

देव आनंद ने आगे कहा, ‘दिल’ फिल्म देखी है मैंने लगता है अब तुम्हें कॉपी करने से काम मिलेगा. अभी कितनी फिल्में हैं तुम्हारे पास?. किशोर ने जवाब में कहा कि उनके पास आठ से ज्यादा फिल्में हैं. इस पर देव साहब ने मजाक में कहा कि तब कुछ फिल्में मुझे भी दिलवाओ. तुम तो काफी फेमस हो. देव आनंद का यह मजाकिया अंदाज और जिंदादिल देखकर किशोर हैरान रह गए थे.

करियर के दिनों की शुरुआती फीस

किशोर भानुशाली ने आगे बातचीत में अपनी शुरुआती कमाई के बारे में बताया. उन्होंने बताया था कि 1980 के दशक में देव आनंद की नकल करते हुए उन्होंने कई डांस क्लिप और इम्पर्सोनेशन पर काम किया. इसके लिए उन्हें रोजाना सौ से दो सौ रुपये मिलता था. उनकी ये कमाई भले ही ज्यादा नहीं थी लेकिन उस समय के हिसाब से ज्यादा थी.

कमिश्नर रेशम पाल सिंह बन जीता दिल

आपको बता दें कि किशोर भानुशाली करीब 35 साल से फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. उन्होंने ढेरों फिल्में और टीवी सीरियलों में काम किया. आजकल वह 'भाभी जी घर पर हैं' में कानपुर पुलिस डिपार्टमेंट के कमिश्नर रेशम पाल सिंह का रोल निभाकर दर्शकों के बीच छाए रहते हैं.

बता दें कि किशोर भानुशाली की टोटल इनकम क्या है इस बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं है. वह टीवी शो के अलावा वह अपना फैमिली बिजनेस भी संभालते हैं. इसके साथ ही वह म्यूजिक कंसर्ट भी करते हैं. इससे वह अच्छी कमाई कर लेते हैं.