एक्सप्लोरर
सुपरस्टार बनने के चक्कर में फ्लॉप हो गए ये टीवी के 7 सितारे, करियर हुआ तबाह
टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने छोटे पर्दे से घर‑घर में शोहरत तो पाई. हालांकि उनका फिल्मी करियर वैसा नहीं चला जैसा उम्मीद थी. चलिए जानते हैं कौन-कौन इस लिस्ट में है.
टीवी स्टार्स अक्सर बॉलीवुड की बड़ी स्क्रीन पर कदम रखते हैं लेकिन हर किसी की किस्मत टीवी जितनी चमकदार नहीं होती. छोटे पर्दे पर घर-घर में फेम पाने वाले कई एक्टर्स को फिल्म इंडस्ट्री में वही प्यार और रिस्पॉन्स नहीं मिलता. यूं तो शाहरुख खान,सुशांत सिंह राजपूत और इरफान जैसे सितारे टीवी से निकलकर बॉलीवुड में छा गए. जरूरी नहीं यह सफर हर किसी के लिए इतना आसान नहीं हो. इस लिस्ट में कई ऐसे एक्टर्स भी हैं जिन्होंने टीवी पर अपार लोकप्रियता हासिल की लेकिन फिल्मों में वैसा असर या स्टारडम नहीं बना पाए.
1/7
2/7
Published at : 24 Dec 2025 05:04 PM (IST)
मनोरंजन
10 Photos
फिल्मी है इन सेलेब्स की लव स्टोरी, कोई पड़ोसन पर हारा दिल, किसी को दोस्त में मिला प्यार
मनोरंजन
7 Photos
आज कहां और क्या कर रहे हैं ‘हेट स्टोरी 2’ के एक्टर, 2000 ऑडिशन के बाद मिला पहला था ब्रेक
मनोरंजन
12 Photos
अनन्या पांडे वर्सेस कार्तिक आर्यन: कौन है ज्यादा एजुकेटेड? जानें दोनों की क्वालिफिकेशन
मनोरंजन
10 Photos
शाहरुख खान की 'किंग' से रणबीर कपूर की 'रामायण' तक, साल 2026 की ये है मच अवेटेड फिल्में
मनोरंजन
7 Photos
'अनुपमा' में प्रेरणा बन एंट्री मारने वाली कौन है ये हसीना? जल्द राही और प्रेम को करेगी दूर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
दिल्ली मेट्रो का बढ़ेगा दायरा, मोदी कैबिनेट ने दी फेज 5A को मंजूरी, 12 हजार करोड़ रुपए होंगे खर्च
महाराष्ट्र
अजित पवार की पार्टी पर सुप्रिया सुले बोलीं, 'कार्यकर्ताओं की शंकाएं दूर किए बिना गठबंधन नहीं'
विश्व
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
क्रिकेट
बिहार बनाम अरुणाचल प्रदेश मैच में टूटे 6 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी और सकीबुल गनी ने लगाया ऐतिहासिक शतक
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion