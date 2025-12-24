हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सुपरस्टार बनने के चक्कर में फ्लॉप हो गए ये टीवी के 7 सितारे, करियर हुआ तबाह

सुपरस्टार बनने के चक्कर में फ्लॉप हो गए ये टीवी के 7 सितारे, करियर हुआ तबाह

टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने छोटे पर्दे से घर‑घर में शोहरत तो पाई. हालांकि उनका फिल्मी करियर वैसा नहीं चला जैसा उम्मीद थी. चलिए जानते हैं कौन-कौन इस लिस्ट में है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Dec 2025 05:04 PM (IST)
टीवी इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारे हैं जिन्होंने छोटे पर्दे से घर‑घर में शोहरत तो पाई. हालांकि उनका फिल्मी करियर वैसा नहीं चला जैसा उम्मीद थी. चलिए जानते हैं कौन-कौन इस लिस्ट में है.

टीवी स्टार्स अक्सर बॉलीवुड की बड़ी स्क्रीन पर कदम रखते हैं लेकिन हर किसी की किस्मत टीवी जितनी चमकदार नहीं होती. छोटे पर्दे पर घर-घर में फेम पाने वाले कई एक्टर्स को फिल्म इंडस्ट्री में वही प्यार और रिस्पॉन्स नहीं मिलता. यूं तो शाहरुख खान,सुशांत सिंह राजपूत और इरफान जैसे सितारे टीवी से निकलकर बॉलीवुड में छा गए. जरूरी नहीं यह सफर हर किसी के लिए इतना आसान नहीं हो. इस लिस्ट में कई ऐसे एक्टर्स भी हैं जिन्होंने टीवी पर अपार लोकप्रियता हासिल की लेकिन फिल्मों में वैसा असर या स्टारडम नहीं बना पाए.

1/7
‘कहीं तो होगा’ टीवी शो से रातों रात स्टार बनीं आमना शरीफ का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है. उन्होंने आफताब शिवदासानी के साथ फिल्म ‘आलू चाट’ से डेब्यू किया था. उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी.
‘कहीं तो होगा’ टीवी शो से रातों रात स्टार बनीं आमना शरीफ का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है. उन्होंने आफताब शिवदासानी के साथ फिल्म ‘आलू चाट’ से डेब्यू किया था. उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी.
2/7
अंकिता लोखंडे जिन्होंने पवित्र रिश्ता से अपनी छाप छोड़ी. टीवी की वह सुपरहिट एक्ट्रेस रहीं. मगर फिल्मों में उनका करियर एकदम बेकार साबित हुआ. फिल्म ‘मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी’ ‘बागी 3’ और 'वीर सावरकर' जैसी फिल्मों से वह कुछ खास नहीं कर पाईं.
अंकिता लोखंडे जिन्होंने पवित्र रिश्ता से अपनी छाप छोड़ी. टीवी की वह सुपरहिट एक्ट्रेस रहीं. मगर फिल्मों में उनका करियर एकदम बेकार साबित हुआ. फिल्म ‘मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी’ ‘बागी 3’ और 'वीर सावरकर' जैसी फिल्मों से वह कुछ खास नहीं कर पाईं.
Published at : 24 Dec 2025 05:04 PM (IST)
Karan Singh Grover Mouni Roy Hina Khan Ranvijay

