प्राइवेट डिटेक्टिव तान्या पुरी ने बताया कि टीवी का पॉपुलर एक्टर अपनी बीवी को धोखा दे रहा था. उन्होंने दूसरे शहर में पहले से शादी की हुई थी और उनका बच्चा भी था, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से एक्टर के कंधों पर थी.वो बार-बार अपनी पहली बीवी और बच्चों के पास मिलने जाया करते थे.

सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में तान्या पुरी ने कहा,'टीवी एक्टर्स थे, हिंदी इंडस्ट्री से.उनके साथ ऐसा था कि एक्टर और एक्ट्रेस दोनों ने शादी की थी. लेकिन, एक्ट्रेस को लग रहा था कि उनके पार्टनर का अफेयर है किसी और के साथ.हालांकि, जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि वो पहले से शादीशुदा थे, उनका बच्चा भी था. उनकी पहली फैमिली दूसरे शहर में रहा करती थी.'

एक्ट्रेस को पहली शादी के बारे में नहीं था पता

तान्या ने कहा,'हमने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था. क्योंकि, वो पॉपुलर एक्टर थे अभी नहीं 90 के दशक के दौरान.उन्होंने बहुत पॉपुलर सीरियल में भी काम किया था. वाइफ को बिल्कुल भी इसके बारे में पता नहीं था.उन्हें बस लगता था कि ये मुझसे दूर होता जा रहा है, लेकिन शादी के इतने साल बाद ऐसा क्यों हो रहा है.'

एक्ट्रेस से पैसे लेकर पहली वाइफ को देते थे

तान्या ने आगे बताया,'दूसरे सिटी में एक्टर की जो फैमिली थी, जिनके पास वो रेगुलरली जाते थे, जिनको फंड करते थे. आपको बता दें कि वो अपनी करंट वाइफ से पैसे लेकर ही उन्हें फंड किया करते थे.'

दूसरी शादी नहीं थी रजिस्टर्ड

तान्या ने कहा,'एक्टर ने अपनी पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया था और उन्होंने अपनी दूसरी शादी रजिस्टर्ड नहीं करवाई थी. क्योंकि, पहले के टाइम में लोग इन सब पर ध्यान नहीं देते थे. बस साथ रहना शुरू कर देते थे.देखा जाए तो टेक्निकली जो दूसरी थीं वो उनकी वाइफ नहीं थीं. लेकिन, दोनों ने मंदिर में जाकर प्रॉमिस किया था साथ रहेंगे,हमें शादी की क्या जरूरत है.'

पति-पत्नी की तरह रहते थे साथ

तान्या के अनुसार ये सब बहुत ही पब्लिकली एक दौर में न्यूजपेपर में भी छपा था कि हम शादी के कॉन्सेप्ट में विश्वास नहीं रखते. पार्टनरशिप अच्छी होनी चाहिए.हालांकि, दोनों एक-दूसरे के साथ काफी लंबे वक्त से थे.दोनों पति-पत्नी की तरह साथ रहा करते थे. लेकिन, एक्टर की वाइफ और बच्चा दूसरे सिटी में थे.

छोटे शहर से थी पहली पत्नी

तान्या ने कहा,'पहली पत्नी और बच्चे को एक्टर के बारे में सबकुछ पता था.लेकिन, उनकी पत्नी उन्हें कभी कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि वो बहुत ही हंबल थीं, जो एक स्कूल में पढ़ाती थीं. बहुत छोटे से शहर से थीं, वहां तो लोगों को पता भी नहीं था कि ये टीवी एक्टर है.'

एक्टर ने छुपाई थी पहचान

आप मानेंगे नहीं कि दूसरी सिटी में उनका नाम भी अलग था. तान्या ने आगे बताया कि वो एक्टर मुंबई में जिस नाम से जाना जाता था, दूसरी सिटी में उसने कुछ और नाम बता रखा था.जिससे लोग उसे पहचान ना पाएं, बहुत ही छोटी सीटी थी.

ये भी पढ़ें:-Mass Jathara OTT Release : थिएटर में बवाल मचा रही रवि तेजा की मास जथारा ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? आ गई डिटेल