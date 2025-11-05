तेलुगु अभिनेता रवि तेजा हाल ही में अपनी 75वीं फिल्म, ‘मास जथारा’ में श्रीलीला के साथ नज़र आए. इस एक्शन थ्रिलर को सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है, हालांकि, रवि तेजा के फैंस उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ़ कर रहे हैं. इन सबके बीच फिल्म की ओटीटी रिलीज की डिटेल्स भी आ गई हैं. जानते हैं ‘मास जथारा’ थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी के किस प्लेटफॉर्म पर कब दस्तक देगी?

‘मास जथारा’ ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?

123तेलुगु की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने रवि तेजा स्टारर फिल्म ‘मास जथारा’ के पोस्ट-थियेट्रिकल स्ट्रीमिंग राइट्स हासिल कर लिए हैं. हालांकि निर्माताओं ने अभी इसकी ओटीटी रिलीज़ की तारीख का खुलासा नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि फिल्म सिनेमाघरों में अपना रन पूरा करने के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करेगी.

मास जथारा की क्या है कहानी?

यह फिल्म रवि तेजा के किरदार लक्ष्मण भेरी के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक रेलवे पुलिस अधिकारी की भूमिका में है, कहानी तब आगे बढ़ती है जब लक्ष्मण भेरी का राजनेताओं और स्थानीय नेताओं के साथ संघर्ष होता है. इसके बाद वह क्षेत्र में अवैध नशीली दवाओं के कारोबार को खत्म करने के मिशन पर जुट जाता है.

मास जथारा ने बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म किया है?

इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, मास जथारा के पेड प्रीव्यू 31 अक्टूबर, 2025 को हुए थे और यह 1 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई, फिल्म ने अपने पहले दिन (शनिवार) 4.2 करोड़ रुपये और पेड प्रीव्यू (शुक्रवार) से 3.1 करोड़ रुपये की कमाई की, दूसरे दिन (रविवार) इसने 3.15 करोड़ रुपये कमाए, लेकिन सोमवार को पिछड़ गई और इसने 1.16 करोड़ रुपये कमाए. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक रवि तेजा की इस एक्शन थ्रिलर ने रिलीज के चौथे दिन यानी मंगलवार को 84 लाख का कलेक्शन किया है. इसी के साथ मास जथारा की 5 दिनों की कुल कमाई अब 12.45 करोड़ रुपये हो गई है.

मास जथारा के निर्माता कौन हैं?

फिल्म, मास जथारा, भानु भोगवरपु द्वारा निर्देशित और नागा वामसी एस और साई सौजन्या द्वारा सीथारा एंटरटेनमेंट्स और फॉर्च्यून फोर सिनेमाज के बैनर तले निर्मित है. फिल्म में रवि तेजा और श्रीलीला के अलावाराजेंद्र प्रसाद, नरेश, प्रवीण, वीटीवी गणेश, हाइपर आदि और अजय घोष ने अहम रोल प्ले किया है.