Mothers Day 2026: मदर्स डे को लेकर उत्साहित दीपिका सिंह, बोलीं- मां बनना जिंदगी का बेहद खूबसूरत अहसास
मदर्स डे पर ऐक्ट्रेस दीपिका सिंह ने मां बनने का अनुभव साझा किया. उन्होंने कहा कि बेटे सोहम की मां बनना उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर है, जिसने उनकी सोच और जीवन बदल दिया.
ऐक्ट्रेस दीपिका सिंह माताओं के प्रेम और ताकत को समर्पित दिन यानी मदर्स डे (10 मई) को लेकर उत्साहित हैं. इस मौके पर उन्होंने अपनी मातृत्व की भावना साझा करते हुए बताया कि मां बनना उनकी जिंदगी का खूबसूरत अहसास है.
मां बनना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव
टीवी शो 'मंगल लक्ष्मी' में मंगल का किरदार निभा रहीं दीपिका ने अपने बेटे सोहम को अपनी जिंदगी का सबसे सुंदर और महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। दीपिका सिंह ने कहा, “मां बनना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला सफर रहा है. यह एक ऐसा किरदार है, जो जीवन भर निभाना होता है। एक अभिनेत्री के रूप में मैंने स्क्रीन पर कई रोल किए, लेकिन सोहम की मां बनना मेरे लिए सबसे बड़ा मकसद और खूबसूरत अहसास है.”
ये भी पढ़े: इंडियन आइडल के आने वाले एपिसोड में मशहूर गीत ‘दिल के झरोखे में’ के जरिए एक पुरानी यादें ताजा करने वाला एक बेहद भावुक और यादगार पल देखने को मिलेगा. दरअसल मनोज मुंतशिर इस गाने से जुड़ा किस्सा सुनाएंगे.
अपने बेटे की याद आ जाती है.
उन्होंने बताया कि सोहम का प्यारा स्वभाव उन्हें अक्सर याद दिलाता है कि जीवन के छोटे-छोटे पलों का आनंद लेना कितना जरूरी है. दीपिका ने आगे कहा कि शो में मां का रोल निभाते समय उन्हें अक्सर अपने बेटे की याद आ जाती है. अभिनेत्री ने बताया, “जब मैं शो में बच्चों के साथ सीन करती हूं तो महसूस होता है, जैसे मैं सोहम के साथ हूं. मैं उसे बताती हूं कि प्यार और देखभाल कई रूपों में होती है- दादी, नानी, मौसी, चाची या टीचर, और हर रूप में खास है.”
एक महिला की पहचान सिर्फ मां की नहीं होती
ऐक्ट्रेस ने यह भी कहा कि वह चाहती हैं कि उनका बेटा उन्हें एक कामकाजी मां के रूप में भी देखे. उन्होंने बताया, “जब बच्चे अपनी मां को काम करते देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि सपने पूरे करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है. एक महिला की पहचान सिर्फ मां की नहीं होती, वह कई भूमिकाएं निभाती है.”
दीपिका सिंह ने मदर्स डे को लेकर भावुक पोस्ट
दीपिका सिंह ने मदर्स डे पर सभी महिलाओं को सम्मान देते हुए कहा, “इस मदर्स डे पर मैं सिर्फ खुद के मां होने का जश्न नहीं मना रही, बल्कि उन सभी महिलाओं की हिम्मत को सलाम करती हूं, जो प्यार से परिवार का पालन-पोषण करती हैं और अपनी हर जिम्मेदारी को खूबसूरती से निभाती हैं.”
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL