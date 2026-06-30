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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'खतरों के खिलाड़ी 15' की शूटिंग में शगुन शर्मा की हुई ऐसी हालत, शरीर पर आई चोटें, फोटोज हुईं वायरल

'खतरों के खिलाड़ी 15' की शूटिंग में शगुन शर्मा की हुई ऐसी हालत, शरीर पर आई चोटें, फोटोज हुईं वायरल

'खतरों के खिलाड़ी 15' जल्द ही दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए तैयार हैं. शो की शूटिंग के दौरान कंटेस्टेंट्स शगुन शर्मा घायल हो गईं. उनकी कई फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 30 Jun 2026 05:30 PM (IST)
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टीवी शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस शगुन शर्मा इन दिनों 'खतरों के खिलाड़ी 15' को लेकर चर्चा में हैं. वो जल्द ही शो में धमाल मचाती नजर आएंगी. इसी बीच उनकी कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल  हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि शूटिंग के दौरान उन्हें  कई चोटें आई हैं.

'खतरों के खिलाड़ी 15' में घायल हुईं शगुन शर्मा 
एक्ट्रेस शगुन शर्मा 'खतरों के खिलाड़ी 15' में हिस्सा लेने के बाद लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. एडवेंचर रियलिटी शो की शूटिंग के लिए वो साउथ अफ्रीका गई थीं, जहां उन्होंने एक से बढ़कर एक खतरनाक स्टंट पूरे किए और अपने बेखौफ अंदाज से दर्शकों का दिल जीत लिया.

शो के दौरान शगुन ने ऊंचाई से जुड़े स्टंट, पानी में किए जाने वाले टास्क, खतरनाक जानवरों का सामना किया. हालांकि, इन स्टंट्स के दौरान वो घायल हो गईं.

खतरों के खिलाड़ी 15' की शूटिंग में शगुन शर्मा की हुई ऐसी हालत, शरीर पर आई चोटें, फोटोज हुईं वायरल

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अब सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें उनके शरीर पर चोटों के कई निशान साफ दिखाई दे रहे हैं.

खतरों के खिलाड़ी 15' की शूटिंग में शगुन शर्मा की हुई ऐसी हालत, शरीर पर आई चोटें, फोटोज हुईं वायरल

इन तस्वीरों को देखकर फैंस भी हैरान हैं और शो के खतरनाक स्टंट्स की कठिनाई का अंदाजा लगा रहे हैं. चोटिल होने के बावजूद शगुन शर्मा ने हार नहीं मानी और पूरे जज्बे के साथ शो में अपना सफर जारी रखा.

खतरों के खिलाड़ी 15' की शूटिंग में शगुन शर्मा की हुई ऐसी हालत, शरीर पर आई चोटें, फोटोज हुईं वायरल

हाल ही में 'खतरों के खिलाड़ी 15' की शूटिंग साउथ अफ्रीका के केप टाउन में पूरी हो चुकी है और सभी कंटेस्टेंट्स मुंबई लौट आए हैं. इस साल शो में कई पुराने कंटेस्टेंट्स भी नजर आने वाले हैं.

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शो में रुबीना दिलैक, गौरव खन्ना, अविनाश मिश्रा, ओरहान अवत्रामणि (ओरी), फरहाना भट्ट, शगुन शर्मा, अविका गौर, हर्ष गुजराल, जैस्मिन भसीन, करण वही, रित्विक धनजानीस, रुहानिका धवन और धमाल मचाते दिखाई देंगे. शो 25 जुलाई से शुरू होगा.

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Published at : 30 Jun 2026 05:30 PM (IST)
Tags :
Shagun Sharma Khatron Ke Khiladi 15
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