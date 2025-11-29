'CID' को देखना दर्शक बेहद पसंद करते हैं.ये शो दर्शकों के दिल में अपनी एक अलग जगह रखता है. खासतौर पर 90 के दशक के बच्चे जो इसे देखते हुए बड़े हुए हैं. इस शो के सभी कलाकारों को लोग खूब पसंद करते हैं. इंस्पेक्टर अभिजीत की भूमिका निभाने वाले आदित्य श्रीवास्तव आज भी इस शो के पसंदीदा कलाकारों में से एक हैं.

हाल ही में दूल्हे के वेश में उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसकी वजह से वो सुर्खियों में छा गए हैं.वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभिजीत शादी कर रहे हैं. लेकिन, चलिए इस वायरल वीडियो के पीछे की सच्चाई हम आपको बताते हैं.

25वीं एनिवर्सरी कर रहे सेलिब्रेट

बता दें आदित्य की शादी कई साल पहले हो चुकी है. उनकी दो बेटियां हैं, आरुषि और अद्विका.सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही है,उसमें उनकी पत्नी मानसी श्रीवास्तव भी मौजूद हैं.अभिजीत दूल्हे का पहनावा पहन शादी नहीं कर रहे, बल्कि 25वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं.

वायरल वीडियो उनके 25वीं सालगिरह के जश्न की है, जहां वो परिवार और करीबी लोगों से घिरे हुए हैं.आदित्य श्रीवास्तव ने पत्नी मानसी श्रीवास्तव के संग 2003 में शादी की थी.उन्होंने 22 नंवबर को अपनी सालगिरह मनाई.इस दौरान अभिजीत और मानसी दोनों बेहद खूबसूरत लग रहे थे.

सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे जमकर कॉमेंट

वायरल वीडियो को देख फैंस कॉमेंट्स की बौछार करने में लगे हुए हैं. एक ने कॉमेंट में लिखा-अभिजीत सर, बहुत प्यारे. इस पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा- मैं बचपन से सीआईडी देखता आ रहा हूं और अब मेरे बच्चे भी स्कूल-कॉलेज जाने लगे हैं और उनकी शादी भी हो रही है.

एक यूजर ने मजाक में पूछा- डॉ तारिका के साथ वो ऐसा कैसे कर सकते हैं.सीआईडी के अलावा आदित्य को कालो, भक्षक और सुपर 30 जैसी फिल्मों में भी देखा जा चुका है. टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में आदित्य ने कहा था कि वो कोई भी किरदार क्यों ना निभा लें, लोग उन्हें इंस्पेक्टर अभिजीत के रोल में ही पहचानते हैं.

