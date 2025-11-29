दीपिका पादुकोण फैमिली में जल्द ही शहनाई बजने वाली है. क्योंकि, एक्ट्रेस की बहन अनीशा शादी के बंधन में बंध जाएंगी. बता दें अनीशा दुबई के एक बिजनेसमैन के संग सगाई कर चुकी हैं और जल्द सात फेरे लेने वाली हैं. इसी बीच अनीशा के मंगेतर को लेकर एक खास खबर सामने आई है.

रिपोर्ट के अनुसार अनीशा का कनेक्शन देओल परिवार से जुड़ने वाला है. खासकर वो सनी देओल के बड़े बेटे के परिवार का हिस्सा बनने जा रही हैं. चलिए जानते हैं दीपिका का होने वाला दूल्हा कौन है.दरअसल, अनीशा की शादी रोहन आचार्य से होने वाली है.

बिमल रॉय के परपोते हैं रोहन

बता दें, रोहन आचार्य की बहन दृशा की शादी सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल से हुई है. इस रिश्ते का मतलब है कि अनीशा की रोहन संग शादीके बाद दीपिका और उनका परिवार भी देओल परिवार का हिस्सा बन जाएगा. रोहन आचार्य, बिमल रॉय के परपोते हैं.

बिमल की बहू चिम्मू आचार्य रोहन और दृशा आचार्य की मां हैं.रोहन दुबई में रहने वाले एक बिजनेसमैन हैं जो अपने परिवार के साथ काम करते हैं. अनीशा और रोहन एक-दूसरे को सालों से जानते हैं. अनीशा की बात करें तो वो एक पूर्व गोल्फ खिलाड़ी हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है.

शादी की डेट की नहीं हुई है घोषणा

फिलहाल अनीशा 'द लिव लव लाफ फाउंडेशन' की सीईओ हैं, जिसकी स्थापना उनकी बहन दीपिका ने 2015 में की थी.इस फाउंडेशन का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना है. बता दें अनीशा ने मनोविज्ञा, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया है. उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से भी पढ़ाई की है.रिपोर्ट्स के अनुसार पादुकोण परिवार में अनीशा की शादी की तैयारी चल रही है.हालांकि, अभी ऑफिशियल तौर पर अनीशा और रोहन की शादी की घोषणा नहीं हुई है.

