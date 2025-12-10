एक्टर दयानंद शेट्टी 11 दिसंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे. दयानंद शेट्टी को दया के नाम से जाना जाता है. दरअसल, उन्होंने टीवी शो सीआईडी में इंस्पेक्टर दया का रोल प्ले किया था. इस रोल ने उन्हें बहुत पॉपुलैरिटी दिलाई. शो में उनका दरवाजे तोड़ने का स्टाइल बहुत हिट हुआ. आज भी दयानंद शेट्टी को लोग इसी कैरेक्टर के लिए जानते हैं.

दयानंद शेट्टी को कैसे मिला था पहला मॉडलिंग ऑफर?

दयानंद शेट्टी ने बताया था उनका एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, 'मैं अपने दोस्त के साथ गया था. वो ऐड एजेंसी गया था, मॉडलिंग के लिए. उसका वहां नहीं हुआ और मेरा हो गया. मैं वहां खड़ा था तो किसी की नजर मुझ पर पड़ गई थी. उन्हें मेरी पर्सनैलिटी बहुत पसंद आई थी तो उन्होंने मुझे मॉडलिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया था.'

बता दें कि दया का जन्म कर्नाटक के उडुपी में हुआ था. दयानंद के पिता का होटल बिजनेस था. शुरू में उन्होंने भी होटल में काम किया था. लेकिन फिर उनके पिता ने अपना बिजनेस कर्नाटक से मुंबई शिफ्ट कर लिया था. उनकी पूरी फैमिली मुंबई में शिफ्ट हो गई थी.

दयानंद शेट्टी की करियर जर्नी

दयानंद शेट्टी के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्होंने सीआईडी से ही एक्टिंग जर्नी शुरू की थी. उन्होंने झलक दिखला जा 4, गुटर गू, सावधान इंडिया जैसे शोज किए. अब वो नेटफ्लिक्स की सीरीज सिंगल पापा में काम कर रहे हैं. ये सीरीज अभी अनाउंस होनी बाकी है.

इन फिल्मों में दिखें दयानंद शेट्टी

उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया हैय 1996 में वो फिल्म दिलजले में नजर आए थे. इस फिल्म में वो गनमैन बने थे. इसके बाद वो 2007 में जॉनी गद्दार में दिखे थे. इस फिल्म में उनके रोल का नाम शिवा था. इसके अलावा वो 2009 में रनवे में दिखे. 2014 में उन्होंने सिंघम रिटर्न्स में काम किया. इस फिल्म में भी वो इंस्पेक्टर दया के रोल में थे. उन्होंने गोविंदा नाम मेरा, यान सुपरस्टार, जैसी फिल्में भी की. पिछली बार वो 2024 में फिल्म सिंघम अगेन में दिखे.