हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनतारक मेहता में सुनीता का रोल करने वाली एक्ट्रेस ने छोड़ा शो, मेकर्स पर लगाए आरोप, बोलीं- वो मुझे फोर्स करते थे...

तारक मेहता में सुनीता का रोल करने वाली एक्ट्रेस ने छोड़ा शो, मेकर्स पर लगाए आरोप, बोलीं- वो मुझे फोर्स करते थे...

तारक मेहता का उल्टा से एक और एक्ट्रेस की एग्जिट हो गई है. शो में सुनीता का रोल निभाने वाली प्रजाक्ता शिसोदे ने शो छोड़ दिया है. उन्होंने मेकर्स पर आरोप भी लगाए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 10 Dec 2025 03:02 PM (IST)
तारक मेहता का उल्टा चश्मा फैंस का फेवरेट शो है. शो के हर कैरेक्टर भी काफी पॉपुलर हुए हैं. शो 18 सालों से चल रहा है और कई एक्टर्स शो छोड़कर जा चुके हैं. कई ने तो मेकर्स पर आरोप भी लगाए. अब शो में सुनीता का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस ने भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ दिया है. वो शो में सब्जी बेचती थी.

सुनीता के कैरेक्टर को भी फैंस पसंद करते थे. लेकिन अब एक्ट्रेस ने वो शो छोड़ दिया है. इसी के साथ उन्होंने अपनी सभी मराठी एक्ट्रेसेस से ये विनती भी की है कि कोई भी वो कैरेक्टर न करे. उन्होंने शो के मेकर पर भी कई आरोप लगाए हैं.

 
 
 
 
 
एक्ट्रेस ने मेकर्स पर लगाए ये आरोप

एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा- कभी भी किसी के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म नहीं करना चाहिए जो आपकी फीलिंग और इमोशन्स की परवाह न करे. तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए थैंक्यू. मैं महिला मंडल टीम.

एक पोस्ट में उन्होंने लिखा- तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वो लोग मुझे सोशल मीडिया से पोस्ट डिलीट करने के लिए फोर्स करते थे. इसी के साथ वो सोशल मीडिया पोस्ट चेक भी करते थे कि मैंने डिलीट किया कि नहीं. मैं अपनी मराठी एक्ट्रेसेस से रिक्वेस्ट करती हूं कि तारक मेहता में सुनीता का कैरेक्टर मत करना क्योंकि उन्हें लगता है कि तारक मेहता में ये रोल जरुरी नहीं है. ये मेरा एक्सपीरियंस है. हम लोग नौकर या सब्जी बेचने वाले कैरेक्टर्स के लिए नहीं जन्मे हैं.

प्रजाक्ता के आरोपों पर अभी तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया.

बता दें कि अब तक शैलेश लोढ़ा, जेनिफर मिस्त्री, दिशा वकानी, भव्य गांधी, झील मेहता, गुरुतरण सोढ़ी, मोनिका भदोरिया, कुश शाह, पलक सिधवानी जैसे एक्टर्स ने छोड़ दिया है.

Published at : 10 Dec 2025 03:02 PM (IST)
TMKOC Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Prajakta Shisode
