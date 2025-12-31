हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'द केरला स्टोरी 2' कंफर्म, बॉक्स ऑफिस पर 'मर्दानी 3' से टकराएगी फिल्म, जानें रिलीज डेट

'द केरला स्टोरी 2' कंफर्म, बॉक्स ऑफिस पर 'मर्दानी 3' से टकराएगी फिल्म, जानें रिलीज डेट

The Kerala Story 2 Release Date: 'द केरला स्टोरी 2' कंफर्म हो गई है. फिल्म अगले साल थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार है. फिल्म का सामना बॉक्स ऑफिस पर 'मर्दानी 3' से हो सकता है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 31 Dec 2025 03:57 PM (IST)
Preferred Sources

2023 में रिलीज हुई फिल्म ''द केरला स्टोरी'' काफी विवादों में रही थी. हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने धमाकेदार कमाई की थी और ब्लॉकबस्टर साबित हुई. इतना ही नहीं अदा शर्मा स्टारर इस फिल्म ने दो नेशनल अवॉर्ड तक जीते. अब 'द केरला स्टोरी' की सक्सेस के दो साल बाद खबर आ रही है कि फिल्म का सीक्वल जल्द रिलीज होने वाला है. 

न्यूज18 शोशा की मानें तो 'द केरला स्टोरी 2' पर काम चल रहा है. टाइट सिक्योरिटी के साथ इस अपकमिंग फिल्म की शूटिंग भी पूरी हो चुकी है. फिल्म की कहानी केरल पर ही बेस्ड होगी. रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि फिल्म का दूसरा पार्ट, पहले पार्ट से कहीं ज्याद खौफनाक और डार्क होगा. 'द केरला स्टोरी 2' साल 2026 की शुरुआत में ही सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है.

कड़ी सिक्योरिटी के बीच शूट हुई फिल्म
रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से 'द केरला स्टोरी 2' की रिलीज डेट बताई गई है. इसमें लिखा है- 'द केरल स्टोरी 2 की शूटिंग बेहद नियंत्रित और सुरक्षित तरीके से की जा रही है. प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह नहीं चाहते थे कि शूटिंग के दौरान कोई भी परेशानी खड़ी हो.' रिपोर्ट में बताया गया है कि फिल्म के सेट पर एक्टर्स और क्रू को  ने फोन इस्तेमाल करने की भी परमिशन नहीं थी. यही वजह है कि अब तक सेट से कोई भी जानकारी लीक नहीं हो सकी.

बॉक्स ऑफिस पर 'मर्दानी 3' से टकराएगी 'द केरला स्टोरी 2'
'द केरला स्टोरी 2' की स्टार कास्ट और डायरेक्टर का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है. ये फिल्म 27 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है. अगर ऐसा होता है तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का सामना रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' से होगा, जो इसी तारीख को बड़े पर्दे पर आ रही है.

'द केरला स्टोरी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'द केरला स्टोरी' को सुदिप्तो सेन ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म में अदा शर्मा बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आई थीं. सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 241.74 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. वहीं वर्ल्डवाइड 302 करोड़ रुपए कमाए थे.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 31 Dec 2025 03:52 PM (IST)
Adah Sharma Mardaani 3 The Kerala Story 2 Release Date The Kerala Story 2
