'द केरला स्टोरी 2' कंफर्म, बॉक्स ऑफिस पर 'मर्दानी 3' से टकराएगी फिल्म, जानें रिलीज डेट

2023 में रिलीज हुई फिल्म ''द केरला स्टोरी'' काफी विवादों में रही थी. हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने धमाकेदार कमाई की थी और ब्लॉकबस्टर साबित हुई. इतना ही नहीं अदा शर्मा स्टारर इस फिल्म ने दो नेशनल अवॉर्ड तक जीते. अब 'द केरला स्टोरी' की सक्सेस के दो साल बाद खबर आ रही है कि फिल्म का सीक्वल जल्द रिलीज होने वाला है.

न्यूज18 शोशा की मानें तो 'द केरला स्टोरी 2' पर काम चल रहा है. टाइट सिक्योरिटी के साथ इस अपकमिंग फिल्म की शूटिंग भी पूरी हो चुकी है. फिल्म की कहानी केरल पर ही बेस्ड होगी. रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि फिल्म का दूसरा पार्ट, पहले पार्ट से कहीं ज्याद खौफनाक और डार्क होगा. 'द केरला स्टोरी 2' साल 2026 की शुरुआत में ही सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है.

कड़ी सिक्योरिटी के बीच शूट हुई फिल्म

रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से 'द केरला स्टोरी 2' की रिलीज डेट बताई गई है. इसमें लिखा है- 'द केरल स्टोरी 2 की शूटिंग बेहद नियंत्रित और सुरक्षित तरीके से की जा रही है. प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह नहीं चाहते थे कि शूटिंग के दौरान कोई भी परेशानी खड़ी हो.' रिपोर्ट में बताया गया है कि फिल्म के सेट पर एक्टर्स और क्रू को ने फोन इस्तेमाल करने की भी परमिशन नहीं थी. यही वजह है कि अब तक सेट से कोई भी जानकारी लीक नहीं हो सकी.

बॉक्स ऑफिस पर 'मर्दानी 3' से टकराएगी 'द केरला स्टोरी 2'

'द केरला स्टोरी 2' की स्टार कास्ट और डायरेक्टर का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है. ये फिल्म 27 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है. अगर ऐसा होता है तो बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का सामना रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' से होगा, जो इसी तारीख को बड़े पर्दे पर आ रही है.

'द केरला स्टोरी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'द केरला स्टोरी' को सुदिप्तो सेन ने डायरेक्ट किया था. इस फिल्म में अदा शर्मा बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आई थीं. सैकनिल्क के मुताबिक फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 241.74 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. वहीं वर्ल्डवाइड 302 करोड़ रुपए कमाए थे.