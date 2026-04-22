आ रहा है 'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल' का नया सीजन? एकता कपूर ने पोस्ट शेयर कर दिया हिंट

एकता कपूर एक पॉपुलर टेलीविजन और फिल्म प्रोड्यूसर हैं. उन्होंने कई बेहतरीन शोज दिए हैं, जिन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया है. वहीं उनकी हालिया रिलीज फिल्म 'भूत बंगला' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म को दर्शकों से काफी अच्छा रिसपॉन्स मिल रहा है. वहीं एकता कपूर ने एक बार फिर फैंस के बीच हलचल मचा दी है, और इस बार उन्होंने अपनी मशहूर फ्रैंचाइज़ी 'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल' के फ्यूचर को लेकर एक छोटा लेकिन दिलचस्प इशारा दिया है.

आ रहा है 'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल' का नया सीजन?

एकता कपूर ने हाल ही में ​सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसने सबका ध्यान खीच लिया. जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "क्या हमें एक और सीजन बनाना चाहिए? और इस बार कपल कौन होना चाहिए? दोस्तों, कुछ सुझाव दें?" उनके इस सवाल ने इंटरनेट पर अटकलों और फैंस की विश-लिस्ट का दौर शुरू कर दिया है.

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फैंस ने किया रिएक्ट

उनकी इस पोस्ट पर फैंस भर भर के कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, प्लीज कास्ट आमाल मलिक एंड तान्या मित्तल. वहीं दूसरे यूजर ने हर्षद चोपड़ा का नाम लिया. एक और फैन ने कहा कि प्रियंका चाहर चौधरी और नामिक पॉल को कास्ट करें.

बता दें, 'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल' अपनी इमोशनल कहानियों और जबरदस्त एक्टिंग की वजह से पहले ही फैंस की फेवरेट बन चुकी है, इसलिए नए सीजन की खबर ने नैचुरल तौर पर लोगों के बीच काफी एक्साइटमेंट पैदा कर दी है.

अब फैंस ऑफिशियल अनाउंसमेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, एक बात तो पक्की है कि अगर एकता वाकई अगले सीजन की प्लानिंग कर रही हैं, तो इसमें फिर से नए चेहरे, कमाल की केमिस्ट्री और एक ऐसी कहानी देखने को मिलेगी जो एक बार फिर सबका दिल जीत लेगी.