टीवी के 'लक्ष्मण' के घर की बहू बनी सारा खान, गुपचुप तरीके से रचाई शादी
स्टार प्लस के शो 'बिदाई' से पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सारा खान शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. उन्होंने एक्टर कृष पाठक के संग शादी की है. इससे पहले उन्होंने अली मर्चेंट से शादी की थी.
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस और 'बिग बॉस 4' की कंटेस्टेंट सारा खान शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. उन्होंने 6 अक्तूबर को प्रोड्यूसर-एक्टर कृष पाठक के संग कोर्ट मैरिट किया है. बता दें ये सारा खान की दूसरी शादी है.क्योंकि इससे पहले उन्होंने बिग बॉस के घर में अली मर्चेंट संग शादी की थी जो सिर्फ दो महीने ही चली थी.सो
शल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर सारा ने फैंस के संग ये खुशखबरी शेयर की है.सारा ने तस्वीरें शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा कि दिसंबर में धूमधाम से शादी होगी.बता दें सारा खान के पति कृष पाठक कई टीवी शोज में नजर आ चुके हैं. साथ ही वो रामानंद सागर के रामायण में लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले सुनील लहरी के बेटे हैं.
शादी से खुश हैं सारा
बॉम्बे टाइम्स ने सारा ने अपनी शादी और रिश्ते के बारे में खुलकर बात की है.एक्ट्रेस ने कहा,'जब से मैंने कृष के साथ रहना शुरू किया, मैं खुद को उनकी पत्नी की तरह महसूस करने लगी थी. लेकिन, कोर्ट मैरिज का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था. रोंगेट खड़े हो गए थे मेरे और पेट में तितलियां उड़ने लगीं. '
सारा ने आगे कहा,'वही हैं कृष जिन्हें मैंने हमेशा अपने जीवनसाथी के रूप में चाहा. मुझे लगता है कि जब आप धैर्य रखते हैं तो सही इंसान जरूर मिलता है. इस जन्म से भी आगे का लगता है हमारा रिश्ता.'एक्ट्रेस ने ये भी कहा कि रिलेशनशिप में उन्होंने काफी ग्रो किया है. वो कहती हैं कि उन्होंने कई गलतियां की हैं, लेकिन कृष उनका बेस्ट निर्णय है.
ऐसे हुई लव स्टोरी की शुरुआत
बता दें सारा और कृष की लव स्टोरी डेटिंग ऐप से शुरू हुई थी. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने कृष की तस्वीर देखी तो उन्हें अपनापन का एहसास हुआ. दोनों ने बातचीत शुरू की और अगले दिन मिले.सारा ने कहा कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि उन्हें घर बसाना है.
