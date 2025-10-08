रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में इन दिनों प्रकाश की वजह से खूब हंगामा देखने को मिल रहा है. शो में अब नया ड्रामा देखने को मिल रहा है.शो में अब तक देखने को मिला कि अनुपमा मंदिर जाती हैं. जहां उसका प्रकाश से आमना-सामना होता है. जमाने के सामने प्रकाश शानदार तरीके से अनुपमा का स्वागत करता है.

मंदिर में मौजूद लोग अनुपमा और उसके गैंग के लोगों के साथ फोटोज खिंचवाते हैं. वहीं, एक औरत अपनी बेटी की बीमारी के बारे में प्रकाश से बात करती है.अनुपमा सीरियल में इस औरत की वजह से खूब हंगामा देखने को मिल रहा है.

अनुपमा देगी राही के गुनेहगार को सजा

अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में काफी ड्रामा देखने को मिल रहा है.अनुपमा कहती है कि प्रकाश के आदमी ने उसकी बेटी के साथ छेड़खानी की है. उसके बाद वो जमाने के सामने राही के गुनेहगार को सजा देगी.अनुपमा की बातों को सुन प्रकाश को सांप सूंघ जाता है.

वहीं, दूसरी तरफ सोनू पर अनुपमा की नजर पड़ने वाली है.सोनू को देखते ही अनुपमा को शक होने लगता है. वहीं, गांव के लोग भी प्रकाश की तरफ से ही बोलते हैं और अनुपमा को हद में रहने के लिए कहते हैं.अनुपमा कहती है कि प्रकाश एक ढोंगी है.

गांववालों को भड़काएगा प्रकाश

ऐसी बातें बोल अनुपमा अपने लिए नई मुसीबत खड़ी कर लेती है. उसके बाद हाथ धोकर गांव के लोग अनुपमा के पीछे पड़ जाते हैं.इसके साथ ही प्रकाश भी अपने गांव के लोगों को अनुपमा के खिलाफ खूब भड़काएगा.जल्द ही शो में देखने को मिलेगा कि अनुपमा एक औरत की जान बचाएगी.

लड़की को बचाते हुए अनुपमा एक लड़के को धर दबोचेगी. अनुपमा को इस दौरान पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि सोनू है.अंश इस बीच कोठारी अंपायर पर कब्जा कर लेगा. पराग के शय में अंश कोठारी अंपायर पर अपना हक जमाना शुरू कर देगा. कोठारी अंपायर पर अंश का कब्जा होते देख वसुंधरा की हालत खराब हो जाएगी. दूसरी तरफ पराग बापूजी की देखभाल करेगा. अंश के हाथ में सत्ता आते ही गौतम की हालत खराब हो जाएगी.

