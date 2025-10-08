हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनAnupama Spoiler: समर के कातिल से होगा 'अनुपमा' का आमना-सामना, अंश करेगा कोठारी के बिजनेस पर कब्जा

Anupama Spoiler: समर के कातिल से होगा 'अनुपमा' का आमना-सामना, अंश करेगा कोठारी के बिजनेस पर कब्जा

स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'अनुपमा' में एक के बाद एक धमाका देखने को मिल रहा है.मेकर्स शो में आए दिन नए-नए ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं ताकि दर्शकों का खूब एंटरटेनमेंट हो सके.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 08 Oct 2025 11:21 AM (IST)
Preferred Sources

रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' में इन दिनों प्रकाश की वजह से खूब हंगामा देखने को मिल रहा है. शो में अब नया ड्रामा देखने को मिल रहा है.शो में अब तक देखने को मिला कि अनुपमा मंदिर जाती हैं. जहां उसका प्रकाश से आमना-सामना होता है. जमाने के सामने प्रकाश शानदार तरीके से अनुपमा का स्वागत करता है.

मंदिर में मौजूद लोग अनुपमा और उसके गैंग के लोगों के साथ फोटोज खिंचवाते हैं. वहीं, एक औरत अपनी बेटी की बीमारी के बारे में प्रकाश से बात करती है.अनुपमा सीरियल में इस औरत की वजह से खूब हंगामा देखने को मिल रहा है.

अनुपमा देगी राही के गुनेहगार को सजा

अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में काफी ड्रामा देखने को मिल रहा है.अनुपमा कहती है कि प्रकाश के आदमी ने उसकी बेटी के साथ छेड़खानी की है. उसके बाद वो जमाने के सामने राही के गुनेहगार को सजा देगी.अनुपमा की बातों को सुन प्रकाश को सांप सूंघ जाता है.

वहीं, दूसरी तरफ सोनू पर अनुपमा की नजर पड़ने वाली है.सोनू को देखते ही अनुपमा को शक होने लगता है. वहीं, गांव के लोग भी प्रकाश की तरफ से ही बोलते हैं और अनुपमा को हद में रहने के लिए कहते हैं.अनुपमा कहती है कि प्रकाश एक ढोंगी है.

गांववालों को भड़काएगा प्रकाश

ऐसी बातें बोल अनुपमा अपने लिए नई मुसीबत खड़ी कर लेती है. उसके बाद हाथ धोकर गांव के लोग अनुपमा के पीछे पड़ जाते हैं.इसके साथ ही प्रकाश भी अपने गांव के लोगों को अनुपमा के खिलाफ खूब भड़काएगा.जल्द ही शो में देखने को मिलेगा कि अनुपमा एक औरत की जान बचाएगी.

लड़की को बचाते हुए अनुपमा एक लड़के को धर दबोचेगी. अनुपमा को इस दौरान पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि सोनू है.अंश इस बीच कोठारी अंपायर पर कब्जा कर लेगा. पराग के शय में अंश कोठारी अंपायर पर अपना हक जमाना शुरू कर देगा. कोठारी अंपायर पर अंश का कब्जा होते देख वसुंधरा की हालत खराब हो जाएगी. दूसरी तरफ पराग बापूजी की देखभाल करेगा. अंश के हाथ में सत्ता आते ही गौतम की हालत खराब हो जाएगी.

ये भी पढ़ें:-ना पिता सलीम के नाम का इस्तेमाल किया ना ही ऑडिशन दिया, फिर कैसे मिली थी सलमान खान को डेब्यू फिल्म? हैरान कर देगा किस्सा

Published at : 08 Oct 2025 11:21 AM (IST)
Tags :
Rupali Ganguly Anupama
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वायुसेना दिवस: MI-171 ने लहराया ऑपरेशन सिंदूर का झंडा, दुनिया देख रही भारत की ताकत, जानें बड़ी बातें
वायुसेना दिवस: MI-171 ने लहराया ऑपरेशन सिंदूर का झंडा, दुनिया देख रही भारत की ताकत, जानें बड़ी बातें
बिहार
Bihar Election 2025 Live: विवादों में फंसे पवन सिंह की सिक्योरिटी बढ़ी, तेजस्वी दो सीट से लड़ेंगे चुनाव!
Bihar Election 2025 Live: विवादों में फंसे पवन सिंह की सिक्योरिटी बढ़ी, तेजस्वी दो सीट से लड़ेंगे चुनाव!
विश्व
Indian Rupee vs Pound: इस देश में कमाए 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे करोड़पति, करेंसी की कीमत चौंका देगी
इस देश में कमाए 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे करोड़पति, करेंसी की कीमत चौंका देगी
क्रिकेट
Women's ODI World Cup Points Table: पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका का हाल
पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका में सभी टीमों का हाल
Advertisement

वीडियोज

Early Snowfall: पहाड़ों पर सफेद आफत, J&K से Himachal तक जनजीवन अस्त-व्यस्त
Jaipur Accident: केमिकल टैंकर और LPG सिलेंडर ट्रक में भीषण टक्कर, धमाकों से दहला जयपुर-अजमेर हाईवे
Puncture Scam: सड़क पर कीलों का 'जाल', गाड़ियों को पंक्चर कर कौन रच रहा है खतरनाक साज़िश?
Bihar Seat Sharing: महागठबंधन में आज सीटों का ऐलान संभव, RJD को 125-130 सीटें मिलने का अनुमान
Himachal Landslide: बिलासपुर में Bus पर चट्टान गिरने से 15 लोगों की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वायुसेना दिवस: MI-171 ने लहराया ऑपरेशन सिंदूर का झंडा, दुनिया देख रही भारत की ताकत, जानें बड़ी बातें
वायुसेना दिवस: MI-171 ने लहराया ऑपरेशन सिंदूर का झंडा, दुनिया देख रही भारत की ताकत, जानें बड़ी बातें
बिहार
Bihar Election 2025 Live: विवादों में फंसे पवन सिंह की सिक्योरिटी बढ़ी, तेजस्वी दो सीट से लड़ेंगे चुनाव!
Bihar Election 2025 Live: विवादों में फंसे पवन सिंह की सिक्योरिटी बढ़ी, तेजस्वी दो सीट से लड़ेंगे चुनाव!
विश्व
Indian Rupee vs Pound: इस देश में कमाए 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे करोड़पति, करेंसी की कीमत चौंका देगी
इस देश में कमाए 1 लाख तो भारत लौटने पर हो जाएंगे करोड़पति, करेंसी की कीमत चौंका देगी
क्रिकेट
Women's ODI World Cup Points Table: पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका का हाल
पहले स्थान से हटी टीम इंडिया, सबसे नीचे पहुंची पाकिस्तान, देखें महिला विश्व कप अंक तालिका में सभी टीमों का हाल
बॉलीवुड
'पहली फुर्सत से चला जा...', संजय लीला भंसाली संग आई दरार पर बोले इस्माल दरबार, कहा- '100 करोड़ भी देंगे तो नहीं करूंगा काम'
'पहली फुर्सत से चला जा...', संजय लीला भंसाली संग आई दरार पर बोले इस्माल दरबार
नौकरी
नीदरलैंड के 50000 हजार भारत में कितने? 10 साल नौकरी की तो हो जाएगी चांदी
नीदरलैंड के 50000 हजार भारत में कितने? 10 साल नौकरी की तो हो जाएगी चांदी
जनरल नॉलेज
दुनिया के इस देश में सबसे पहले निकलता है चांद, वहां हो करवाचौथ तो कितनी पहले हो जाएगी पूजा?
दुनिया के इस देश में सबसे पहले निकलता है चांद, वहां हो करवाचौथ तो कितनी पहले हो जाएगी पूजा?
ट्रैवल
कहां है दुनिया का सबसे साफ हिंदू गांव, कैसे पहुंच सकते हैं यहां?
कहां है दुनिया का सबसे साफ हिंदू गांव, कैसे पहुंच सकते हैं यहां?
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget