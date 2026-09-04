Bigg Boss 20 से सामने आई सलमान खान की पहली झलक, हैट में लगे डैशिंग
Bigg Boss 20 Salman Khan First Glimpse: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' की शूटिंग शुरू हो गई है. इसके सेट से सलमान खान की पहली झलक भी सामने आई है. इसमें वो काफी डैशिंग नजर आए हैं.
सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस' का 20वां सीजन जल्द ही शुरू होने वाला है. बीते दिन ही शो के घर की इनसाइड फोटोज सामने आईं. इसके खास रूल्स तक के बारे में बताया गया, जिसमें काफी ट्विस्ट देखने के लिए मिलने वाला है. ऐसे में इस नए सीजन की शूटिंग भी शुरू कर दी गई है. इसके सेट से सलमान खान की पहली झलक भी सामने आई है, जिसमें वो हैट में कमाल लग रहे हैं. चलिए दिखाते हैं एक्टर का लुक.
सलमान खान ने शुरू की 'बिग बॉस 20' की शूटिंग
सलमान खान ने रियलिटी शो 'बिग बॉस' के 20वें सीजन की शूटिंग शुरू कर दी है. सेट पर वो ऑडियंस और मीडिया के साथ मस्ती करते हुए नजर आए थे. इसके सेट से उनके वीडियोज भी सामने आए थे, जिसमें सलमान खान को जीन्स और टीशर्ट के साथ ही बड़ी हैट में देखा जा सकता है. इसमें वो एकदम ही कूल लुक में नजर आए. सलमान का लुक देखते ही बन रहा था. फैंस भी सलमान के शो को लेकर काफी एक्साइटेड हो गए हैं.
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कब और कहां देख सकते हैं 'बिग बॉस 20'?
बहरहाल, अगर सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' के बारे में बात की जाए कि आप इसे कब और कहां देख सकते हैं तो शो का ग्रांड प्रीमियर 6 सितंबर को होने वाला है. शो को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर 9 बजे और कलर्स टीवी पर 10.30 बजे देख सकते हैं. इसी तरह से शो का हर एपिसोड इसी टाइम पर ऑनएयर किया जाएगा. फैंस अपने पसंदीदा शो को लेकर काफी एक्साइटेड हो गए हैं.
'बिग बॉस 20' के कंटेस्टेंट
'बिग बॉस 20' में काफी मजेदार 17 कंटेस्टेंट्स आने वाले हैं. इसमें टीवी से लेकर सोशल मीडिया इंनफ्लुएंसर्स तक दिखाई देने वाले हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, कनिका मान, अमान गांधी, गुल्लू, माही विज, आरिश्फा खान, युंग दसा, रोहिद खान, खुशी दुबे, रिति तिवारी, काजी तौकीर, जायन इबाद खान, उदिति सिंह, मैरी कॉम, आम्रपाली दुबे, ईशा रिखी, रिया अहीर और लवप्रीत गिल जैसे कंटेस्टेंट्स दिखेंगे. हालांकि, इसे लेकर अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है.
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सलमान खान का वर्कफ्रंट
इसके साथ ही अगर सलमान खान के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात करें तो वो फिल्म 'मातृभूमि' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म के जरिए वो चित्रांगदा सिंह के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाले हैं. फिल्म को पहले अगस्त महीने में रिलीज किया जाना था लेकिन भारत चीन के साथ रिश्ते में सुधार होने की वजह से इसमें काफी बदलाव किए जा रहे हैं. फिल्म का पहले नाम 'बैटल ऑफ गलवान' था.