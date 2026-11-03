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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनमां के लिए इमोशनल हुईं शोएब इब्राहिम की बहन, बोलीं- पत्नी के तौर पर सोचूं तो तकलीफ होती है

मां के लिए इमोशनल हुईं शोएब इब्राहिम की बहन, बोलीं- पत्नी के तौर पर सोचूं तो तकलीफ होती है

सबा इब्राहिम ने सोशल मीडिया पर अपनी मां के लिए पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा कि पापा के बीमार होने के बाद से मां हम बच्चों में ही खुशियां ढूंढ़ती हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 03 Nov 2026 05:01 PM (IST)
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शोएब इब्राहिम की बहन सबा इब्राहिम सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं. वो यूट्यूब पर व्लॉगिंग भी करती हैं. सबा इब्राहिम ने हाल ही में अपनी मां के लिए पोस्ट किया है. वो अपनी मां के लिए इमोशनल हो गईं. सबा ने लिखा कि पापा के बीमार होने के बाद उनकी मां की एक पत्नी के तौर पर तकलीफ देखी नहीं जाती है.

सबा इब्राहिम ने पोस्ट कर लिखा, 'मुझे पता है कि अम्मी हर जगह पापा को मिस करती हैं. लेकिन मां को बच्चों के लिए जीना पड़ता है. अम्मी-पापा बहुत शौकीन थे घूमने के... साथ फोटो लेने के. हंसी मजाक करने के. पापा जबसे बीमार हुए हैं अम्मी की वो हसबैंड-वाइफ वाली लाइफ खत्म हो गई है. हसबैंड से अपना दुख-सुख बांटना, जिद करना भी खत्म हो गया.'

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सबा ने मांगी पापा के लिए दुआ

आगे सबा ने लिखा, 'अब बस वो हम लोगों की खुशी में खुश होती हैं. हम लोगों का सपोर्ट करती हैं. एक बेटी होने के नाते खुशी होती है मां साथ है. लेकिन एक पत्नी की तरह सोचूं तो तकलीफ होती है. बस अल्लाह पापा को सलमात रखें. उनका साया ही सबकुछ है. अम्मी-पापा का जोड़ा और हर मिया बीवी का साथ बनाए रखे.'


मां के लिए इमोशनल हुईं शोएब इब्राहिम की बहन, बोलीं- पत्नी के तौर पर सोचूं तो तकलीफ होती है

बता दें कि सबा और शोएब के पापा बीमार हैं. उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ, इसके बाद से वो पूरी तरह से बेडरेस्ट पर हैं. शोएब और सबा पापा का पूरा ख्याल रखते हैं. वो कहीं बाहर नहीं जाते हैं.

वहीं शोएब की पत्नी और एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ इब्राहिम भी बीमार हैं. उन्हें लीवर कैंसर है. दीपिका का लंबे समय से ईलाज चल रहा है. उनकी दो सर्जरी भी हो चुकी हैं. अब दीपिका की इम्यूनोथेरेपी भी चल रही है. दीपिका अक्सर अपनी हेल्थ का अपडेट देती रहती हैं. वहीं सबा की बात करें तो वो व्लॉगिंग करती हैं. इसके अलावा उनके पति रेस्टोरेंट भी चलाते हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
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Published at : 03 Nov 2026 04:59 PM (IST)
Tags :
Shoaib Ibrahim
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