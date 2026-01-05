हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'बिग बॉस 19' के विनर गौरव खन्ना के हाथ लगा ये बड़ा प्रोजेक्ट, बोले- 'मेरा सौभाग्य है इस साल मौका मिला'

बिग बॉस 19 को खत्म हुए काफी दिन हो चुके हैं. लेकिन, इसके कंटेस्टेंट आज भी सुर्खियों में छाए हुए हैं. शो के विनर गौरव खन्ना इन दिनों सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं. अब उनके हाथ एक बड़ा प्रोजेक्ट लगा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 05 Jan 2026 12:44 PM (IST)
अनपुमा में अनुज कपाड़िया की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले गौरव खन्ना किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. इसके अलावा हाल ही में वो बिग बॉस 19 के विनर भी बने हैं. इससे पहले उन्होंने कुकिंग शो सेलिब्रिटी मास्टरशेफ का खिताब जीता था. बिग बॉस 19 का विनर बनने के बाद एक्टर ने यूट्यूब चैनल शुरू किया है.

अपने चैनल के जरिए फैंस को पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ से जुड़े अपडेट्स दे रहे हैं. गौरव ने हाल ही में अपने यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने काम के बारे में बताया साथ ही ये भी खुलासा किया कि बिग बॉस 19 में उन्होंने जो कार जीती थी, अभी तक नहीं मिली.

गौरव खन्ना ने इवेंट के बारे में दी जानकारी

उनके साथ इस दौरान प्रणित मोरे भी दिखाई दिए. गौरव ने इस वीडियो की शुरुआत अपने घर से की थी. वो एक स्पेशल इवेंट को होस्ट करने की तैयारी में लगे होते हैं. एक्टर ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा,'मैं पहली बार किसी ऐसे इवेंट को होस्ट कर रहा हूं.ये कुछ बहुत ही अलग है. स्क्रिप्ट इतनी ज्यादा बड़ी है और ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं. मैं घोड़े पर सवार होकर मंच पर आऊंगा. दो शो होंने और हर शो में 40 हजार लोगों की भीड़ होगी.'

एक्टर ने आगे कहा,'यहां का माहौल बिल्कुल अलग होने वाला है. मैं रिलायंस फैमिली शो की मेजबानी कर रहा हूं, जो हर साल धीरूभाई अंबानी के जन्मदिन पर होता है, वो मैं होस्ट कर रहा हूं.ये मेरा सौभाग्य है कि इस साल ये मौका मिला मुझे और पहले भी एक-दो बार पूछा गया था, लेकिन तब बात नहीं बन पाई थी. इस साल ये संभव हो पाया है. ये कोई टीवी पर ऑन एयर नहीं होगा, लेकिन पर्सनली मेरे लिए एक उपलब्धि है.'

 
 
 
 
 
उसके बाद वीडियो में प्रणित मोरे की एंट्री हुई. साथ में दोनों ने डिनर किया. दोनों ने बिग बॉस 19 के दिनों को याद किया.वहीं, प्रणित को खाना-खाते वक्त चम्मच-कांटा इस्तेमाल करते देख गौरव खन्ना हैरान हो जाते हैं. वो मजाक में पूछते हैं कि क्या ये बिग बॉस का असर है. इस पर प्रणित कहते हैं कि मैं अमीर हो गया हूं.वीडियो के लास्ट में जब प्रणित को गौव मिठाई देते हैं तो कॉमेडियन मजाक में कहते हैं अपनी बिग बॉस 19 से मिली कार तोहफे में दे दे. गौरव इस पर हंसते हुए कहते हैं कि अभी तक तो मुझे नहीं मिली.

Published at : 05 Jan 2026 12:44 PM (IST)
