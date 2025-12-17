बिग बॉस 19 जीतने से गौरव खन्ना को ट्रॉफी तो मिल गई, लेकिन अभिनेता के लिए असली सफर कैमरे बंद होने के बाद शुरू हुआ है. पब्लिक की नजरों से दूर रहने के बजाय, गौरव ने अपने दर्शकों से पर्सनली जुड़े रहने का ऑप्शन चुना है. उन्होंने बिग बॉस 19 की जीत के कुछ ही दिनों बाद, अपना खुद का यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया है जिससे फैंस को उनकी लाइफ और करियर की कई अनुसनी बातें जानने का मौका मिला है.

गौरव खन्ना ने क्यों शुरू किया अपना यूट्यूब चैनल?

गौरव ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपने पहले वीडियो में अपनी लाइफ अपने करियर और बिग बॉस हाउस में बिताए गए महीनों के बारे में बात की है. वे अपनी एजुकेशन और प्रोफेशनल सफर के बारे में बात करते हुए शुरुआत करते हैं और वे ये भी बताते हैं कि आखिरकार उन्होने डिजिटल दुनिया में कदम रखने का फैसला क्यों किया. गौरवन ने बताया, “कई फैंस ने मुझसे सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के लिए कहा, और आखिरकार मैंने अपनी लाइफ की एक झलक दिखाने का फैसला किया है. मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है.”

बिग बॉस 19 का सफर रहा मजेदार

बिग बॉस 19 के अपने एक्सपीरियंस पर बात करते हुए गौरव ने उन वैल्यूज के बारे में बात की जिन्हें वह घर में अपने साथ लेकर गए थे. उन्होंने कहा, “मेरे नज़रिए से, विनर वह होता है जो अपनी गलतियों को नहीं दोहराता, जो ऐसा कुछ भी नहीं करता जिसे उसका अपना परिवार देखना पसंद न करे. हमेशा कहा जाता था कि बिग बॉस एक लड़ाई-झगड़े वाला शो है, लोग अपना आपा खो देते हैं और अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन, घर में जाने से पहले मैंने खुद से वादा किया था कि मै अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, किसी की बॉडी शेमिंग न करूंगा और सब कुछ अपने तरीके से करूंगा, यह एक मजेदार सफर था.”

यूट्यूब चैनल के लिए गौरव ने प्रणित और मृदुल को दिया क्रेडिट

गौरव ने अपने को-कंटेस्टेंट्स प्रणित और मृदुल तिवारी को भी दिल से थैंक्यू किया और उन्हें सोशल मीडिया की ओर इंस्पायप करने का क्रेडिट दिया. उन्होंने कहा, “शो में जिन लोगों को मैं पसंद नहीं आया या जिन्होंने मुझे प्यार नहीं किया, मैं अगले शो में बेहतर करने की कोशिश करूंगा. मेरे दोनों छोटे भाई प्रणित और मृदुल ने मुझे बिठाकर समझाया कि मुझे सोशल मीडिया पर आना चाहिए, यह बहुत ज़रूरी है. मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है. यह आप दोनों के लिए है, मैंने वादा किया था. आप दोनों इस क्षेत्र में मेरे सीनियर हैं, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं माफी मांगता हूं. मुझे लाइव आना भी नहीं आता. यह मेरे लिए कुछ नया करने की कोशिश है.”

गौरव ने सलमान खान का भी किया शुक्रिया

गौरव ने सलमान खान के बारे में भी दिल से बात की, जिनकी गाइडेंस ने वीकेंड का वार के दौरान उनकी जर्नी को शेप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने कहा, “मैं सलमान सर का हमेशा आभारी रहूंगा. मैंने बिग बॉस उन्हीं के लिए किया था, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं. लोगों को लगता है कि वह वीकेंड एपिसोड में कंटेस्टेंट्स को डांटते हैं, लेकिन असल में वह बीच-बीच में समझदारी से सुझाव देते हैं ताकि आप अपने खेल को बेहतर बना सकें. मैं समझ गया था कि वह मुझसे अपने खेल में क्या बदलाव चाहते हैं, जबकि दूसरे लोग यह नहीं समझ पाए कि मैंने पहले ही खुद पर काम कर लिया था.”

उन्होंने वीडियो का एंड ग्रेटिट्यूड जताते ते हुए किया. उन्होंने कहा, “मैं अपने फैंस को धन्यवाद देना चाहता हूं, अगर आप लोग नहीं होते तो मैं इस जर्नी का इतना शानदार अंत नहीं कर पाता. बॉलीवुड और टेलीविजन जगत के कई सितारों ने मेरा साथ दिया और मेरे लिए खड़े हुए. मैं उन सभी को थैंक्यू करना चाहता हूं. मेरा सबसे बड़ा पछतावा लोगों पर जल्दी भरोसा करना और उन्हें हल्के में लेना था, जो घर में भी हुआ, मैं इस पर काम कर रहा हूं.”