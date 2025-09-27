अमाल आपका कैरेक्टर दोगला आ रहा है, आप किसी के नहीं है- गौहर खान
Bigg Boss 19: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस में सभी को वीकेंड के वार का इंतजार रहता है. जहां पर सलमान खान कंटेस्टेंट की क्लास लगाते हुए नजर आते हैं. इस बार गौहर खान आने वाली हैं.
बिग बॉस 19 में आए दिन लड़ाई-झगड़ा देखने को मिलता है. कंटेस्टेंट आपस में किसी न किसी मुद्दे पर लड़ते हुए नजर आ जाते हैं. इस हफ्ते में आवेज दरबार बसीर अली के कमेंट के बाद रोते हुए नजर आए. आवेज को इस तरह इमोशनल होता देख सारे कंटेस्टेंट उन्हें संभाल रहे थे. अब वीकेंड के वार पर सलमान खान आए हैं और उन्होंने आवेज की क्लास लगाई. इसके साथ ही गौहर खान भी आईं जिन्होंने अमाल को दोगला कहा.
वीकेंड के वार में इस बार सबकी क्लास लगने वाली है. सलमान खान कई कंटेस्टेंट पर गुस्सा करते हुए नजर आएंगे. आवेज मैं आपकी तभी मदद कर सकता हूं जब आप अपनी खुद की मदद करेंगे. जैसे पूरे हफ्ते आप अपने मुद्दे पर कुछ नहीं बोले. मैं भी फिर उसपर कुछ नहीं बोलूंगा. उसके बाद गौहर खान स्टेज पर आती हैं और आवेज से कहती हैं- 'आपको यहां पर क्या हो रहा है आवेज, अगर आप अपने लिए नहीं लड़ सकते हैं तो कौन लड़ेगा. आप बिल्कुल चुप हो मुद्दों पर जहां पर आपको बोलना चाहिए. अगर आप खो जाएंगे तो आपके पास ये शो जीतने का कोई चांस नहीं है.'
अमाल पर भड़कीं गौहर
उसके बाद गौहर ने अमाल मलिक को सुनाई. उन्होंने कहा- 'अमाल आपका जो कैरेक्टर आ रहा है वो बहुत ही दोगला आ रहा है और आप किसी के नहीं हैं.' गौहर की बात सुनकर अमाल ने कोई रिएक्ट नहीं किया. शो का ये क्लिप वायरल हो रहा है. जिसे देखकर लग रहा है कि इस बार वीकेंड के वार में खूब बवाल होने वाला है.
Aa rahi hai Gauahar Khan dikhaane Awez aur Amaal ko sach ki tasveer! 👁️— ColorsTV (@ColorsTV) September 27, 2025
Dekhiye #BiggBoss19, Mon-Sun raat 9 baje @JioHotstar aur 10:30 baje #Colors par.#Vaseline #AppyFizz @danubeprop @CitroenIndia @vzyindia
{BB, Bigg Boss, BB19, Bigg Boss 19, Weekend Ka Vaar}… pic.twitter.com/PDcVZpEoXb
बता दें आवेज पर बसीर और अमाल ने पर्सनल कमेंट किया था. जिसके बाद दोनों ने आवेज से माफी भी मांगी थी. मगर अमाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आए हैं उन्होंने एक बार फिर आवेज पर कमेंट कर दिया है. उन्होंने कहा है कि अगर मैं बात करने पर आऊं तो सब रिश्ते और शादी खत्म हो जाएं.
