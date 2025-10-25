Bigg Boss 19: बिग बॉस हाउस में नई जंग नीलम से दूर हुई तान्या, अब किससे हाथ मिलाएगी तान्या?

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' का हाल ही का एपिसोड दर्शकों के लिए एक बार फिर से ड्रामा और उलझनों से भरा रहा. शो के घर में दोस्ती और भरोसे की डोर अब लगातार टूटती नजर आ रही है. घर के अंदर तान्या मित्तल और नीलम गिरी की दोस्ती पहले जैसी नहीं रही और बीते एपिसोड में हुआ उनका झगड़ा इसे पूरी तरह जाहिर करता है.

नीलम ने तान्या को कहा 'दोगला'

तान्या को फरहाना भट्ट से बात करते देख नीलम का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने तान्या को 'दोगला' तक कह दिया. यह झगड़ा घर में मौजूद बाकी सदस्यों को भी चौंका गया और कई लोग तान्या के खिलाफ हो गए. इस पूरे विवाद ने न केवल घर के माहौल को गर्म किया बल्कि आने वाले एपिसोड के लिए दर्शकों की उत्सुकता भी बढ़ा दी.

View this post on Instagram A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

नीलम और तान्या के बीच की तनातनी में जब अमाल मलिक बीच में आए, तो सब कुछ और उलझ गया. अमाल ने तान्या के गेम को एक्सपोज किया और इस बीच दोनों के बीच बहसबाजी देखने को मिली.

तान्या और नीलम के बीच आए अमाल

मेकर्स ने शो का नया प्रोमो जारी किया है, जिसमें दिखाया गया है कि जब तान्या और नीलम अपनी लड़ाई को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे और अमाल बीच में कूद पड़ते हैं. तान्या और अमाल के बीच घर के बाकी सदस्य इस लड़ाई को देखकर चौंक जाते हैं. कुछ लोग अमाल की बात पर सहमति जताते भी नजर आते हैं. अमाल और तान्या के बीच की बहसबाजी प्रोमो में और भी तीखी नजर आई.

अमाल ने तान्या पर बरसते हुए आगे कहा, "इसको खुशी है कि अब पूरा वीकेंड का वार इसके ऊपर है. सलमान सर अब इसके बारे में वीकेंड पर बात करेंगे. ये सोचती है कि घर की पूरी कहानी इसी पर चलती है, इसकी वजह से ही घर चल रहा है." अमाल की बातें सुनकर तान्या को गुस्सा आ जाता है और वह बहसबाजी को बीच में ही छोड़ कर वहां से चली जाती हैं. इस प्रोमो से साफ है कि आने वाले एपिसोड में तान्या और अमाल आमने-सामने नजर आएंगे.

Tomorrow Episode Promo - Tanya vs Amaal. And Pranit More Show returns! #BiggBoss19 pic.twitter.com/6cbC7thi66 — BBTak (@BiggBoss_Tak) October 23, 2025

वहीं, तान्या और नीलम के रिश्ते में आई दरार भी घर के अंदर का माहौल और तनावपूर्ण बना रही है. नीलम ने साफ तौर पर कहा कि तान्या फरहाना के साथ ज्यादा बातें कर रही हैं और यही वजह है कि उसे गुस्सा आ रहा है.

किसके साथ नई दोस्ती करेंगी

नीलम ने तान्या की आलोचना करते हुए कहा कि फरहाना ने उसे इस घर में सबसे ज्यादा रुलाया है और अब तान्या उसी से जाकर बात कर रही है. इस पर घर के कई सदस्य तान्या को सुनाने लगते हैं. इस झगड़े ने घर के अंदर दोस्ती और भरोसे को नया मोड़ दे दिया है और यह देखना दिलचस्प होगा कि तान्या अब किसके साथ नई दोस्ती करती हैं.