कौन है कशिश अग्रवाल ? जिन्हें बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट शहबाज बदेशा कर रहे मिस

बिग बॉस 19 में बतौर कंटेस्टें नजर आ रहे शहनाज़ गिल के भाई, शहबाज़ बदेशा खूब सुर्खियों में छाए हुए हैं. वे बिग बॉस के घर के अंदर अपने गेम प्लान और एंटरटेनमेंट से दर्शकों का खूब ध्यान खींच रहे हैं. वहीं हाल के एपिसोड में शहबाज़ ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की और बताया कि घर के बाहर उनकी एक गर्लफ्रेंड है. उन्होंने न सिर्फ़ उसका नाम कशिश बताया, बल्कि यह भी कहा, "आज मुझे उसकी याद आ रही है." चलिए जानते हैं आखिर शाहबाज की गर्लफ्रेंड कशिश कौन है?

कौन है शहबाज़ बदेशा की गर्लफ्रेंड कशिश अग्रवाल?

शहबाज़ बदेशा की गर्लफ्रेंड कशिश एक सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर हैं. उनके इंस्टाग्राम पर लगभग 7,000 फ़ॉलोअर्स बताये जाते है. उनके इंस्टाग्राम बायो में कथित तौर पर "हर हर महादेव" और "प्राउड वेजिटेरियन" लिखा है. बिग बॉस 19 के घर में शहबाज़ के आने से पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पर शहबाज़ के साथ अपनी एक तस्वीर के साथ एक इमोशनल पोस्ट किया था.

पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, "कहते हैं बिग बॉस का घर लोगों को बदल देता हैमुझे पता है कि तुम अपने असली और अद्भुत रूप में ही रहोगे, दुनिया तुम्हारी असलियत पर फ़िदा होने वाली है तुम्हारी बहुत याद आ रही है! ट्रॉफी लेकर आना!"

शहबाज के कबूलनामे के बाद कशिश का रिएक्शन

शहबाज के इस खुलासे के तुरंत बाद, इंटरनेट यूजर्स ने उनकी गर्लफ्रेंड कशिश के बारे में जानकारी ढूंढनी शुरू कर दी. वहीं, कशिश अग्रवाल ने भी शहबाज के साथ अपने रिलेशनशिप का हिंट दिया. @lifeofanchal नाम की एक इंस्टाग्राम यूजर ने शहबाज और कशिश के रिश्ते पर चर्चा करते हुए एक वीडियो शेयर किया, जिस पर कशिश ने हार्ट वाले इमोजी के साथ वीडियो पर अपना रिएक्शन दिया है.

फरहाना भट्ट का दावा शहबाज अपनी गर्लफ्रेंड को देता है पैसे

बिग बॉस 19 के हालिया एपिसोड में, शहबाज बदेशा और फरहाना भट्ट के बीच तीखी बहस हुई थी. इसी एपिसोड में, फरहाना ने शहबाज पर पर्सनली भी निशाना साधा और कहा, "तुम ही हो जो लड़कियों पर पैसे उड़ाते हो. क्या तुमने बिग बॉस में आने से तीन महीने पहले अपनी गर्लफ्रेंड को पैसे नहीं दिए थे?"