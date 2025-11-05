डेब्यूटेंट डायरेक्टर वर्षा भरत द्वारा निर्देशित तमिल फ़िल्म 'बैड गर्ल' 5 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. इसे फ़िल्म निर्माता वेत्रिमारन और अनुराग कश्यप ने प्रोड्यूस और प्रेजेंट किया है. वहीं अब ये फिल्म ओटीटी पर डेब्यू करने जा रही है. चलिए जानते हैं ये फिल्म ओटीटी के किस प्लेटफॉर्म पर कब आएगी?

बैड गर्ल को ऑनलाइन कब और कहाँ देखें?

बैड गर्ल का लेखन और निर्देशन वर्षा भरत ने किया है. 7 फ़रवरी, 2025 को रॉटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वर्ल्ड प्रीमियर के बाद, बैड गर्ल 5 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई थी. 4 नवंबर से इसकी स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर शुरू हो चुकी है. प्लेटफ़ॉर्म जियो हॉटस्टार ने फिल्म के ओटीटी प्रीमियर की घोषणा इस कैप्शन के साथ की, " स्वाइप करो और देखो कैसे वर्ल्ड बैड गर्ल पर फिदा हो गई. स्ट्रीम करें और केवल जियो हॉटस्टार पर."

अंजलि शिवरामन की बैड गर्ल की कहानी क्या है?

बैड गर्ल राम्या (अंजलि शिवरामन द्वारा अभिनीत) की कहानी है, जो अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपने रूढ़िवादी माता-पिता व समाज की अपेक्षाओं के बीच फंसी हुई एक युवती है. यह फिल्म एक दशक से भी ज़्यादा समय की उसकी लाइफ की जर्नी को दिखाती है एक विद्रोही टीएनएज से एक एडल्ट तक .फिल्म आज़ादी, लालसा और सेल्फ डिसकवरी की थीम पर बेस्ड है.

एक्स पर बैड गर्ल के बारे में फैंस क्या कह रहे हैं?

मंगलवार को डिजिटल रिलीज़ के बाद बैड गर्ल को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने रिव्यू भी शेयर किए हैं. एक यूज़र ने लिखा, "#बैडगर्ल - बैड गर्ल हमारे आसपास की महिलाओं की एक ऑथेंटिक आवाज़ लगती है. अंजलि शिवरामन राम्या के रूप में कमाल करती हैं. एक अच्छी कोशिश, कोई बेहतरीन फिल्म नहीं, इसे लेडी बर्ड के साथ मत रखिए." एक अन्य ने लिखा कि यह फिल्म कितनी गहराई से जुड़ी हुई है.

#Badgirl - bad girl felt like a authentic voice of the women around us. anjali sivaraman shines as ramya. a good attempt not a great film, don't put it next to lady bird. — A. (@charleyythejinn) November 4, 2025

Bad Girl (2025)

🎬 @varshabharath03

🎭 Anjali Sivaraman, @shanthipriya333

🎼 @ItsAmitTrivedi

💰 Vetrimaaran, @AnuragKashyap72

💻 #JioHotstar



"Freedom is not worth having

if it does not include

freedom to make mistakes."

- Gandhi



I made many mistakes.

So I can connect with this. pic.twitter.com/e3ntFRrDCL — Bhim Prabha Gandhi 🕊✨ (@BhimROCKY) November 4, 2025

तमिल सिनेमा में बैड गर्ल को लेकर क्या हुआ था विवाद?

जनवरी 2025 में, बैड गर्ल अपने ट्रेलर रिलीज़ के बाद विवादों में घिर गई. कुछ जाने-माने कॉलीवुड फिल्म निर्माताओं सहित सोशल मीडिया यूजर्स के एक वर्ग ने फिल्म पर आपत्ति जताई और निर्माताओं पर ब्राह्मण समुदाय को नकारात्मक रूप से दिखाने का आरोप लगाया. विवाद शुरू होने के आठ महीने बाद फिल्म रिलीज़ हुई थी.