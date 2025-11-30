बिग बॉस 19: गौरव खन्ना के साथ काम करेंगे सलमान खान, अनुपमा फेम एक्टर हुए इमोशनल

बिग बॉस 19 के वीकेंड के वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना के साथ काम को लेकर बातें की. गौरव खन्ना के लिए ये वीकेंड का वार काफी स्पेशल रहा. सलमान ने सी घरवालों से गौरव के गेम को लेकर बात कीं. फरहाना ने कहा कि गौरव सबके साथ रिश्ते बनाके खेल रहे हैं. प्रणित ने कहा कि गौरव बैकफुट पर खेल रहे हैं और तान्या ने कहा कि गौरव डबल पर्सनैलिटी हैं.

इसके बाद सलमान खान ने कहा कि गौरव जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं क्या वो सही है या गलत तो घरवालों ने कहा कि वो ज्यादातर सही होते हैं. फिर सलमान कहा कि मुझे लगता है कि कोई भी अपनी रियल पर्सनैलिटी को इतने लंबे समय तक छुपाकर नहीं रख सकता है.

सलमान खान ने की गौरव की तारीफ

सलमान ने गौरव की तारीफ करते हुए कहा कि ये गेम का आखिरी हफ्ता है. उनका गेम अभी तक एक जैसा ही रहा है. उन्होंने किसी के साथ जबरदस्ती झगड़ा नहीं किया. वो लोगों को ऑब्जर्व करते हैं और डायरेक्टली उन्हें बोलते हैं. गौरव की स्ट्रैटजी रिस्की है लेकिन उन्होंने किसी को कुछ भी खराब नहीं बोला है.

आगे सलमान ने कहा कि बिग बॉस जैसे शो के लिए गौरव की पर्सनैलिटी के लिए ये फायदेमंद नहीं है. लेकिन गौरव का ये ही गेम रहा है शुरुआत से. अब इस हफ्ते वो क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन अभी तक का गेम उनका सेम रहा है. मैं गौरव की दाद देना चाहूंगा. उन्होंने खुद पर काबू रखा है. पता नहीं ये जीतेगा या नहीं, जब घर से बाहर निकलेगा तो काम मिलेगा या नहीं क्योंकि ये कुछ नहीं करते हैं. इनके साथ काम करके लोग खुश रहेंगे.

इसके बाद सलमान ने कहा कि जब गौरव घर से बाहर निकलेंगे तो वो उनके साथ काम करेंगे. ये सुनकर गौरव ने कहा कि ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है. गौरव इमोशनल हो गए थे और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे.