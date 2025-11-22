बिग बॉस 19 में वीकेंड के वार में आज धमाल होने वाला है. फैमिली वीक खत्म हो चुका है और सलमान खान वीकेंड के वार पर कंटेस्टेंट की क्लास लगाने के लिए एक बार फिर तैयार हो गए हैं. बिग बॉस का ये वीक काफी अच्छा रहा है. फैमिली वीक में हर कोई खूब मस्ती करता हुआ नजर आया था. मगर इस बीच में अमाल और शहबाज के बात करने के तरीके ने सलमान खान को गुस्सा दिला दिया है.

वीकेंड के वार में सलमान खान एक बार फिर अमाल और शहबाज को उनकी बदतमीजी के लिए डांट लगाने वाले हैं. बिग बॉस को बायस्ड कहने वाले मुद्दे पर भी सलमान इन दोनों पर गुस्सा करते हुए नजर आएंगे. शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

सलमान को आया गुस्सा

वायरल हो रहे वीडियो में सलमान खान अमाल के बात करने के तरीके पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं. सलमान ने कहा कि वो पूरे हफ्ते मालती के साथ बदतमीजी से पेश आए हैं. उन्होंने कभी गौरव, प्रणित, फरहाना के मुंह पर जवाब नहीं दिया है. हमेशा उनकी पीठ पीछे बात करते हैं. इस पर अमाल कहते हैं ऐसा नहीं है. जिसके बाद सलमान कहते हैं उन्हें ये सुनना है तो सुनें.

शहबाज को कहा चमचा

सलमान ने शहबाज को अमाल का चमचा कहा. उन्होंने कहा कि पूरे गेम में वो अमाल को लेकर पजेसिव नजर आए हैं. बिग बॉस को बायस्ड कहने वाले मुद्दे पर भी सलमान ने सवाल उठाया. उन्होंने कहा- अगर मैं होता तो मैं मुख्य द्वार खोलकर तुम्हे बाहर ही कर देता.

बता दें अब बिग बॉस 19 के फिनाले में सिर्फ दो ही हफ्ते बचे हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो इस हफ्ते कुनिका सदानंद बाहर होने वाली हैं. इसके बाद एक मिड वीक एविक्शन भी होगा जिसमें अश्नूर या मालती घर जा सकती हैं.

