बिग बॉस 19 का वीकेंड का वार इमोशनल रोलरकोस्टर से भरा रहा. शो में सलमान खान ने तान्या मित्तल को बर्थडे का सरप्राइज दिया. उन्हें एक रॉयल सिंहासन दिया गया. इसी के साथ उन्होंने दबंग फिल्म के डायरेक्टर अभिनव कश्यप के झूठे दावों पर रिएक्ट किया है.

सलमान खान ने किया रिएक्ट

रविवार के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सलमान तान्या का बर्थडे सेलिब्रेट किया. तान्या ने इमोशनल होकर कहा कि मैं उम्मीद करती हूं कि सलमान सर मुंबई में मेरी फैमिली बन जाए. ताकि मैं यहां अनसेफ फील न करूं. लेकिन फिर सलमान ने इनडायरेक्टली अभिनव के आरोपों पर रिएक्ट किया.

सलमान ने घरवालों से बात करते हुए कहा, 'जो सब मेरे साथ अटैच हुआ हैं या हुए थे. आजकल उनकी भी बज रही है. बैठे-बैठे लोग कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं जिनसे मेरा ताल्लुक रहा है और जिन्होंने कभी मेरी तारीफ भी की. अब वो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं. आजकल लोग पॉडकास्ट में जाकर ऊटपटांग बातें करते हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है. मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज कोई काम कर लो.'

अभिनव कश्यप ने कहा था ये

बता दें कि हाल ही में अभिनव कश्यप ने हाल ही में सलमान खान और उनकी फैमिली के खिलाफ कई बातें की थी. उन्होंने सलमान खान को गुंडा कहा था. अभिनव ने कहा था- सलमान का एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं है. वो काम पर एहसान करते हैं. उन्हें सेलेब वाली पावर का शौक है. वो बदतमीज हैं और गंदे इंसान हैं. वो सजा देने वाले लोग हैं.

बता दें कि हाल ही में सलमान को ट्विंकल खन्ना और काजोल के शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में देखा गया था. इस शो में वो आमिर खान के साथ नजर आए थे. शो में उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की बातें की. वहीं वो फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग में बिजी हैं.