पैपराजी से परेशान हुए अजय देवगन के बेटे युग, रिक्वेस करते हुए बोले- प्लीज अभी नहीं
अजय देवगन के बेटे युग का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वो काफी अनकम्फर्टेबल नजर आ रहे हैं. वीडियो में वो पैपराजी को रोकते नजर आते हैं.
एक्टर अजय देवगन और काजोल के बच्चे युग और निसा ग्लैमर वर्ल्ड से दूरी बनाए हुए हैं. हाल ही में अजय देवगन के बेटे युग का एक वीडियो सामने आया. इसमें वीडियो में वो अनकम्फर्टेबल नजर आ रहे हैं.
अजय देवगन के बेटे का वीडियो वायरल
वीडियो में युग को डेंटल क्लिनिंग के बाहर देखा गया. इस दौरान जब पैपराजी उन्हें कैप्चर करने की कोशिश करने लगे थे तो पहले तो युग ने इग्नोर किया. लेकिन फिर उन्होंने पैपराजी को फोटोज क्लिक करने से मना किया. उन्होंने पैप्स से कहा- भैया प्लीज अभी नहीं.
इस दौरान युग के साथ उनके बॉडीगार्ड भी थे. वो उन्हें प्रोटेक्ट करते नजर आए.
View this post on Instagram
यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स
युग को अनकम्फर्टेबल देखने के बाद एक यूजर ने लिखा- आप उसे क्यों परेशान कर रहे हो? वो सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्मैन नहीं है. उसे प्राइवेसी के साथ अपनी लाइफ जीने दीजिए. वहीं दूसरे यूजर ने भी लिखा- हां हर वक्त पीछे पड़े रहते हो. बच्चा है वो.
बता दें कि युग का जन्म 13 सितंबर 2010 को हुआ था. उन्होंने फिल्म Karate Kid: Legends के लिए हिंदी डबिंग भी की है. उनकी आवाज को पसंद किया गया था. युग ने फिल्म में कैरेक्टर Li Fong के लिए आवाज दी थी.
अजय और काजोल अपने बच्चों को लेकर काफी प्रोटेक्टिव हैं. वो अक्सर ट्रोलिंग के खिलाफ बोलते भी रहे हैं. अजय और काजोल के वर्क फ्रंट की बात करें तो काजोल को वेब सीरीज 'द ट्रायल' के सेकंड सीजन में देखा गया. इस सीरीज में उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई. इसके अलावा वो ट्विंकल खन्ना के साथ चैट शो भी लेकर आई हैं. वहीं अजय देवगन को सन ऑफ सरदार 2 में देखा गया था. इस फिल्म में वो मृणाल ठाकुर के अपोजिट रोल में थे.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL