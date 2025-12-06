हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bigg Boss 19: बिग बॉस के घर से बाहर हुईं मालती चाहर, बताया क्या करेंगी सबसे ज्यादा मिस

Bigg Boss 19: बिग बॉस के घर से बाहर हुईं मालती चाहर, बताया क्या करेंगी सबसे ज्यादा मिस

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 के फिनाले में अब बस एक दिन बचा है. शो के आखिरी हफ्ते में मालती चाहर बाहर हो गई हैं. शो से बाहर आने के बाद उन्होंने बताया है कि वो सबसे ज्यादा किसे मिस करेंगी.

By : आईएएनएस | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 06 Dec 2025 02:29 PM (IST)
Preferred Sources

'बिग बॉस 19' का ग्रैंड फिनाले नजदीक आ गया है. पूरे सीजन लड़ाई, दोस्ती और फिनाले पहुंचने तक बिग बॉस के घर में काफी कुछ देखने को मिला. बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में 'मालती चाहर' टॉप 5 कंटेस्टेंट की लिस्ट से बाहर हो गई.

मालती ने बताया- बिग बॉस देश के सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म में एक है. मुझे पहले भी कई बार ऑफर आए थे, लेकिन लगातार झगड़ों से डर लगता था. इस बार मैंने सोचा कि सिर्फ झगड़े ही नहीं, अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकती हूं. मैं राइटर-डायरेक्टर हूं, इसलिए घर में कविताएं लिखीं और सुनाईं. मकसद सिर्फ यही था कि लोग मुझे जानें और प्यार दें, जो मुझे भरपूर मिला.”

कैसा रहा अनुभव

'बिग बॉस' के घर से आने के बाद उन्होंने आईएएनएस से बातचीत की और शो के अंदर की कई अनकही बातें शेयर कीं. उन्होंने बताया कि इस शो के जरिए मेरा मकसद था कि लोगों के दिलों में पहचान बनाऊं और उनका प्यार हासिल करूं. शुरुआत में आक्रामक दिखने के सवाल पर मालती ने कहा- शो में जाने से पहले मैं शो को बाहर से देखकर आई थी, जिस वजह से मैं कई चीजें पहले से ही जानती थी और लोगों से मेरी बहस भी हुई थी. फिर धीरे-धीरे रिश्ते बनने लगे, लोगों से जुड़ाव महसूस होने लगा.' उन्होंने आगे कहा- जब लोगों से जुड़ाव महसूस होता है, तो कभी-कभी किसी की बात बुरी लगती है, और आप इंसान हैं, तो बदलते हैं.'

प्रणित के साथ बॉन्डिंग पर मालती ने कहा- वह सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त था. शो में जब मैं ठीक नहीं होती थी, तो वह मेरी मदद करता था, और मैं उसके लिए खाना बनाती थी. हम दोनों मजाक करते थे और अपनी बातें शेयर करते थे. हमारे बीच अच्छी दोस्ती थी; उससे आगे कुछ भी नहीं है.'

उन्होंने आगे तान्या और अपनी दोस्ती को लेकर कहा- मैंने उन्हें कभी दोस्त नहीं माना है. बस हमने साथ में एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिताया था.

फाइनल में किसे देखना चाहेंगी? मालती ने कहा- कोई फेवरेट नहीं, पांचों बराबर हैं. जनता जिसे चुनेगी, वही जीतेगा.'

ये मिस करेंगी मालती

शो से बाहर आने के बाद क्या मिस करेंगी? मालती ने हंसते हुए कहा- 'फोन न होने की शांति मिस करूंगी, बाकी कुछ नहीं. दर्शकों का प्यार मेरे साथ है.' मालती ने आखिरी में फैंस को धन्यवाद कहते हुए कहा, "मेरे फैंस को दिल से धन्यवाद, क्योंकि जब कोई नहीं था, तो वे मेरे साथ थे, और मेरे परिवार के लिए भी आपका प्यार बहुत सहारा बना. आपने मुझे जैसी हूं, वैसे स्वीकार किया. यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है."

Published at : 06 Dec 2025 02:29 PM (IST)
