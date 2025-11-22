सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' में इन दिनों जबरदस्त तमाशा देखने को मिल रहा है.फिनाले से पहले हर कंटेस्टेंट अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है. क्योंकि, सबको पता है कि अगर गेम पर ध्यान नहीं दिया तो जल्द ही शो से बाहर हो जाएंगे.

इसी बीच 'बिग बॉस 19' को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है.रिपोर्ट के अनुसार कुनिका सदानंद को बिग बॉस 19 के घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है.इस वीकेंड का वार में मेकर्स कुनिका सदानंद को एलिमिनेट करेंगे. ऐसे में कुनिका के फैंस को गहरा सदमा लगने वाला है.

क्योंकि फैंस को ऐसा लग रहा था कि 'बिग बॉस 19' के फिनाले तक कुनिका सदानंद घर में रहने वाली हैं. ये तो हर किसी को पता है कि कुनिका जब भी मुंह खोलती हैं घर में विवाद हो जाता है. 'बिग ब़ॉस 19' में एक्ट्रेस को उनकी बेबाकी के लिए खूब पसंद किया गया.

बिग बॉस के घर में कुनिका मचा चुकी हैं बवाल

'बिग बॉस 19' से कुनिका के एलिमनेट होने पर फैंस काफी दुखी हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि बिग बॉस 19 का गेम अब मजेदार नहीं रहेगा. क्योंकि, कुनिका ने सीनियर प्लेयर होने के नाते 'बिग बॉस 19' को अच्छे से संभाल रखा था. कुनिका को कई बार बिग बॉस के घर में बवाल मचाते हुए देखा जा चुका है.

View this post on Instagram A post shared by TCX.official (@tellychakkar)

ऐसे में कुनिका को सलमान खान से भी डांट खानी पड़ी. इतना ही नहीं सलमान खान के मना करने के बाद भी कुनिका ने अपना तेवर नहीं बदला. फैंस को कुनिका का ये अंदाज काफी पसंद आ रहा था. बता दें कुनिका से पहले मृदुल तिवारी, नीलम गिरी और अभिषेक बजाज जैसे कंटेस्टेंट बाहर जा चुके हैं. मृदुल के एलिमिनेशन के बाद सोशल मीडिया पर तो घमासान ही मच गया था.

