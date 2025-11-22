सलमान खान के शो बिग बॉस 19 की चर्चित कंटेस्टेंट तान्या मित्तल खूब सुर्खियां बटोर रही हैं.तान्या मित्तल की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उन्हें बॉलीवुड सेलेब्स भी पहचानने लगे हैं. बिग बॉस 19 में जब भी कोई सेलिब्रिटी आता है वो सबसे पहले तान्या मित्तल का ही नाम लेता है.

आलम ये है कि अब तो राखी सावंत जैसे लोग भी तान्या का नाम लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. वहीं,अब बिग बॉस के घर में भी तान्या मित्तल कम तेवर दिखा रही हैं. इसी बीच तान्या को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है.रिपोर्ट्स के अनुसार जल्द ही तान्या टीवी की दुनिया में एंट्री करने वाली हैं.

तान्या मित्तल बनेंगी संस्कारी बहू

टीवी की एक डायरेक्टर ने तान्या मित्तल को डेलीसोप्स की दुनिया में लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है.यहां हम बात कर रहे हैं डेलीसोप क्वीन एकता कपूर के बारे में..जिन्होंने दावा किया है कि वो तान्या मित्तल को टीवी की संस्कारी बहू बनाएंगी.

फिल्मी विंडो के अनुसार बिग बॉस 19 के घर में एकता कपूर ने एंट्री की है.आते ही एकता कपूर ने तान्या मित्तल से मुलाकात की.इस दौरान एकता कपूर ने तान्या मित्तल से कहा कि एक बार बिग बॉस 19 के घर से बाहर आओ फिर तुम डेलीसोप में काम करोगी.तान्या मित्तल को ये बात सुन सदमा लग गया.

तान्या मित्तल के लिए यकीन करना मुश्किल हो गया कि वो जल्द ही टीवी की संस्कारी बहू बनेंगी.सोशल मीडिया पर ये खबर जमकर वायरल हो रही है.फैंस के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि तान्या अब टीवी पर नजर आएंगी. अब ये कहना गलत नहीं होगा कि टीवी सीरियल में तान्या को देखना काफी दिलचस्प होगा.तान्या के डींगे हांकने की आदत ने उन्हें काफी पॉपुलर कर दिया है.

