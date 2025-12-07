सलमान खान के रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ का आज यानी 7 दिसंबर को ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है. महीनों की इस धमाकेदार जर्नी का आज आखिरी पड़ाव है और शो को आखिरकार उनका विनर मिल जाएगा. टॉप 5 कंटेस्टेंट्स तान्या मित्तल, अमाल मलिक, गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट और प्रणित मोरे में से किसी एक के सिर पर आज ट्रॉफी सजेगी.

जैसे-जैसे फिनाले करीब आ रहा है, फैंस की एक्साइटमेंट भी पीक पर है और हर कोई अपने फेवरेट को सपोर्ट करने में लगा है. 106 दिन की इस जर्नी के बाद कंटेस्टेंट्स आखिरकार आज घर वापस जा पाएंगे. चलिए, हम आपको बताते हैं कि आज आप ‘बिग बॉस 19’ का ग्रैंड फिनाले कब और कहां देख पाएंगे.

टॉप 5 कंटेस्टेंट का जर्नी वीडियो

‘बिग बॉस 19’ के लेटेस्ट एपिसोड में टॉप 5 कंटेस्टेंट्स की जर्नी वीडियो दिखाई गई. सोशल मीडिया पर भी इन कंटेस्टेंट्स की जर्नी की खूब तारीफ की जा रही है. बिग बॉस का ये पहला सीजन है जहां पता ही नहीं चल पा रहा है कि इस बार विनर कौन बन सकता है. शो के पांचों फाइनलिस्ट की अपनी-अपनी स्ट्रॉन्ग जर्नी रही है, जिसकी बदौलत आज ये कंटेस्टेंट्स फिनाले तक पहुंचे हैं. आज फाइनली पता चल जाएगा कि टॉप 5 में से कौन से कंटेस्टेंट को ट्रॉफी मिलने वाली है.

कब और कहां देख पाएंगे शो?

7 दिसंबर यानी आज होने वाले इस ग्रैंड फिनाले में बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट्स अपनी डांस परफॉर्मेंस से ऑडियंस को एंटरटेन करते नजर आने वाले हैं. फैंस शो के ग्रैंड फिनाले को रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं. वहीं ओटीटी के बाद ‘बिग बॉस 19’ का ग्रैंड फिनाले कलर्स चैनल पर रात 10:30 बजे टेलीकास्ट किया जाएगा. जहां रिवील हो जाएगा कि आखिर ‘बिग बॉस 19’ की चमचमाती ट्रॉफी किस कंटेस्टेंट के नाम होगी.

