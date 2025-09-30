'बिग बॉस 19' के पॉपुलर कंटेस्टेंट में से एक माने वाले वाले गौरव खन्ना को उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला की तरफ से अभी तक एक बार भी सपोर्ट नहीं मिला है.कम से कम सोशल मीडिया पर तो वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं कर रही हैं.वहीं, शो के अन्य कंटेस्टेंट्स को उनके परिवार के लोग पूरी तरह से सपोर्ट करते दिख रहे हैं.

पहले शो में कुनिका सदानंद के बेटे आए थे उसके बाद अवेज दरबार की भाभी गौहर खान उनसे मिलने आई थीं. लेकिन, इन सबके बीच गौरव खन्ना की वाइफ का ना तो अब तक कोई रिएक्शन आया है और ना ही वो अपने पति से एक बार भी मिलने शो में गई हैं.

आकांक्षा ने नहीं दिया रिएक्शन

ऐसे में आकांक्षा अब सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई हैं.लोगों का कहना है कि आकांक्षा अपने पति गौरव खन्ना से जलती हैं.दऱअसल, गौरव खन्ना के फैंस तो उनपर खूब प्यार लूटा रहे हैं. लेकिन, आकांक्षा की तरफ से कोई रिएक्शन ना आना ये बात लोगों को हजम नहीं हो रही है.





हाल ही में आकांक्षा ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं, लेकिन उसमें गौरव का को जिक्र नहीं किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स ने आकांक्षा की क्लास लगा दी है. यूजर्स ये जानना चाहते हैं कि आकांक्षा आखिर गौरव के बारे में कुछ भी बोलने से बच क्यों रही है.

2016 में की थी शादी

बता दें गौरव खन्ना की वाइफ आकांक्षा टीवी एक्ट्रेस ही हैं, उन्हें स्वरागिनी जैसे शोज में देखा जा चुका है. आकांक्षा की गौरव से मुलाकात एक ऑडिशन के दौरान हुई थी. पहली नजर में ही गौरव को आकांक्षा से प्यार हो गया था. 2016 में इस कपल ने शादी की थी.

