Bigg Boss 19: फरहाना भट्ट और तान्या मित्तल की दोस्ती में आई दरार, बहस में दोनों ने एक-दूसरे को सुनाई खरी-खोटी
Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 का फिनाले होने वाला है. शो खत्म होने में अब कम दिन बचे हैं तो कंटेस्टेंट भी आपस में दोस्ती करते नजर आ रहे हैं. कुछ दिनों से घर में तान्या और फरहाना की दोस्ती दिख रही थी.
बिग बॉस 19 के घर में आए दिन किसी न किसी चीज को लेकर लड़ाई होती रहती है. घरवालों को लड़ाई के लिए कोई न कोई मुद्दा चाहिए होता है. शो में जहां फरहाना भट्ट की सबसे लड़ाई होती नजर आ रही थी तो सिर्फ तान्या मित्तल ही उनकी दोस्त बनी नजर आती थीं मगर अब इनकी दोस्ती में भी दरार आ गई है. फरहाना और तान्या की घर में लड़ाई हो गई है. दोनों एक-दूसरे को खरी-खोटी सुनाती नजर आईं.
तान्या ने फरहाना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था. दोनों एक-दूसरे के साथ खड़ी नजर आती थीं. मगर अब इस दोस्ती में भयानक दरार आ गई है. ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि फरहाना ने तान्या को कहा कि वो उनकी गुलाम बनने की कोशिश कर रही हैं.
किस बात पर हुई लड़ाई
बिग बॉस का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फरहाना गार्डन एरिया में थूक देती हैं जो तान्या को अच्छा नहीं लगता है. तान्या फरहाना से कहती हैं- 'उन्हें यहां नहीं थूकना चाहिए.' फरहाना का ये बात सुनकर दिमाग खराब हो जाता है और तान्या से कहती हैं- 'मेरा दिमाग मत खराब करो.' इसके बाद तान्या कहती हैं- 'कोई तुमसे डरता नहीं है और कई उनका गुलाम भी नहीं है.' फरहाना को गुस्सा आ जाता है और वो कहती हैं- 'जानबूझकर खुद ऐसे मुद्दे उठाती हैं और फिर गुलाम बनने की कोशिश कर रही हैं.' दोनों को इस तरह से लड़ता देखकर सारे घरवालें चौंक जाते हैं. आखिर में कुनिका ने बेटे अयान बीच में आकर बात संभालने की कोशिश करते हैं.
View this post on Instagram
बता दें बिग बॉस में इस हफ्ते फैमिली वीक चल रहा है. सोमवार के एपिसोड में शो में कुनिका के बेटे अयान और अशनूर के पिता शो में आए हैं. अब आज के एपिसोड में गौरव खन्ना की पत्नी और फरहाना भट्ट की मां आने वाली हैं.
ये भी पढ़ें: Sushmita Sen lifestyle: सुष्मिता सेन की 100 करोड़ वाली आलीशान जिंदगी, जानें कैसे करती हैं कमाई
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL