एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने कड़ी मेहनत और टैलेंट के दम पर बॉलीवुड में जगह बनाई और खूब नेम-फेम पाया है. सुष्मिता किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं. आइए जानते हैं एक्ट्रेस की नेटवर्थ के बारे में.

सुष्मिता सेन नेटवर्थ

GQ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सुष्मिता सेन की नेटवर्थ तकरीबन 100 करोड़ रुपये है. वो एक्टिंग के अलावा, ब्रांड एंडोर्समेंट, स्मार्ट इंवेस्टमेंट्स से कमाई करती हैं. सुष्मिता का मुंबई में एक लग्जरी घर भी है. इसके अलावा उनकी मुंबई में एक और प्रॉपर्टी है. इसके अलावा उन्होंने इंडिया और विदेश में और भी कई प्रॉपर्टीज ली हुई हैं. सुष्मिता सेन ब्रांड प्रमोशन के 60 लाख रुपये तक चार्ज करती हैं.

View this post on Instagram A post shared by Sushmita Sen (@sushmitasen47)

सुष्मिता सेन के बिजनेस

इसके अलावा सुष्मिता सेन दुबई में एक जूलरी स्टोर भी चलाती हैं. इसके अलावा वो प्रोडक्शन कंपन तंत्रा एंटरटेनमेंट चलाती हैं. इसके अलावा वो सेसाजियोनी नाम की कंपनी की मालिक हैं. ये कंपनी स्पा सेंटर और होटल पर काम करती है.

सुष्मिता सेन का कार कलेक्शन

सुष्मिता को लग्जरी कार बहुत पसंद हैं. उनके कार कलेक्शन की बात करें तो उनके पास मर्सिडीज AMG GLE53 Coupe, BMW 7 सीरीज 730Ld, लेक्सस LX 470, BMWX6, ऑडी Q7 और Fiat Linea जैसी कार हैं.

बता दें कि सुष्मिता सेन ने शादी नहीं की है. वो दो बेटियों की मां हैं. उन्होंने दो बेटियों रेने और अलीषा को गोद लिया था. सुष्मिता अपना पूरा फोकस अपने काम और बेटियों की परवरिश पर देती हैं. वो अक्सर बेटियों के साथ फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं. वर्क फ्रंट पर सुष्मिता सेन को आर्या वेब सीरीज के लिए जाना जाता है. इसके दो सीजन आ चुके हैं. इस सीरीज में सुष्मिता का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर देखने को मिला है. इसके अलावा वो 2023 में फिल्म ताली में नजर आईं. इस फिल्म में वो गौरी सावंत के रोल में थीं.