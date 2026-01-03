'बिग बॉस 19' फेम तान्या मित्तल के पास नहीं है 150 बॉडीगॉर्ड, बोला था झूठ, पकड़े जाने पर खुद कुबूल ली ये बात
बिग बॉस 19 खत्म हो चुका है, लेकिन तान्या मित्तल का क्रेज अभी भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. शो के अंदर तान्या ने तमाम ऐसी बातें कही थीं, जिसे सुन कंटेस्टेंट्स से लेकर दर्शक तक हैरान रह गए थे.
'बिग बॉस 19' के जिस कंटेस्टेंट ने सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी बटोरी वो कोई और नहीं बल्कि तान्या मित्तल हैं. उन्होंने शो के अंदर जो बयान दिए थे, उसकी आज भी चर्चा हो रही है. फिनाले के दौरान सलमान खान ने खुद खहा था कि ये शो के इतिहास की सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाली कंटेस्टेंट हैं.
इस दौरान तान्या ने ये भी कहा था कि उनके पास 150 से ज्यादा बॉडीगॉर्ड्स हैं. इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा था कि वो बकलावा खाने दुबई जाती हैं, जिसे सुन दर्शक हैरान रह गए थे. अब तान्या ने बॉडीगार्ड वाले बयान का सच बताया है. तान्या ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि उन्होंने कभी भी इतने बड़े सिक्योरिटी टीम के होने का दावा नहीं किया.
तान्या ने बताई 150 बॉडीगार्ड की सच्चाई
बिग बॉस खत्म होने के बाद, तान्या अपने होम टाउन ग्वालियर लौट आई हैं. हाल ही में उन्होंने न्यूज पिंच यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए अपने कारखाने की झलक दिखलाई थी.फैक्ट्री दौरे के दौरान उन्होंने सबसे अधिक चर्चा में रहने वाले कॉमेंट पर भी बात की थी, जिसमें दावा किया गया था कि उनके पास 150 से अधिक बॉडीगार्ड हैं.
उन्होंने इस बात को क्लियर करते हुए कहा कि ऐसा कोई बयान नहीं दिया है. तान्या ने कहा,' मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा. ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसमें आप तान्या मित्तल को ये कहते हुए सनु सकें कि उनके पास 150 बॉडीगार्ड्स हैं. खुद ही ये सारी बातें गढ़ी गई हैं. आपको इंटरनेट पर एक भी वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें मैं ये कह रही हूं कि मेरे पास 150 बॉडीगार्ड है. जीशान मजाक कर रहे थे. मैंने उनसे कहा था कि मेरे पास 150 से ज्यादा स्टफ मेंबर हैं और उन्होंने इसे बॉडीगार्ड बना दिया.' तान्या ने बताया कि उनके पास पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन ये कई साल से मौजूद हैं. उन्होंने कोई संख्या नहीं बताई.
