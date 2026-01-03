स्मृति ईरानी के शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इन दिनों कई ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहे हैं. छह साल की लीप के बाद अब शो की कहानी एकदम बदल चुकी है. लीप के बाद मेकर्स ने तुलसी और मिहिर को अलग-अलग कर दिया था. लेकिन, जल्द ही दोनों का मिलन होने वाला है.

शो में अब तक आपने देखा कि घर पहुंचते ही मिहिर एक बार फिर से नॉयना को खरी-खोटी सुनाने लगता है. वहीं, तुलसी अपना पूरा सामान लेकर अंगद के घर पहुंच जाती है. अपनी मां को देख अंगद बहुत रोने वाला है. इसी बीच शो की कहानी में खूब तमाशा होने वाला है.

क्योंकि सास भी कभी बहू थी के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि मिहिर पर नॉयना बार-बार शादी का प्रेशर बनाती है. हालांकि, मिहिर उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करता है. मुंबई पहुंचते ही तुलसी सभी लड़कियों को एक्जीबिशन की तैयारी करने के लिए कहती है.

अंगद के संग टाइम स्पेंड करेगी तुलसी

तुलसी ये भी फैसला करती है कि वो अपने छोटे से बिजनेस को अब बड़ा करके दम लेगी. वहीं, अंगद अपनी मां का खूब ख्याल रखने वाला है. तुलसी के संग आई लड़कियां भी वृंदा के संग टाइम स्पेंड करेंगी. हालांकि, तुलसी के अतीत के बारे में लड़कियों जरा सी भी भनक नहीं लगने वाली है.

वहीं, मिहिर की कंपनी के सारे शेयर रणविजय खुद ही खरीद लेने वाला है. रणविजय इसके लिए तगड़ी प्लानिंग करेगा. इस बीच नॉयना भी नया चाल चलेगी. वहीं, रणविजय को रोकने की परी पूरी कोशिश करेगी. हालांकि, रणविजय के आगे परी की एक नहीं चलने वाली है.

रणविजय की हरकतों को देख परी को पछतावा होने वाला है कि गलत आदमी संग शादी करके उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली. वहीं, जब मिहिर और तुलसी का सामना होगा तो पुराने घाव फिर से उभर जाएंगे. तुलसी को मिहिर बताने वाला है कि उसके जाने के बाद जिंदगी कितनी बदल गई.

ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: रजनी का चैप्टर क्लोज करेगी राही, 'अनुपमा' की कहानी लेगी अब नया मोड़