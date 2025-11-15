टीवी का सबसे विवादित रिएलिटी शो 'बिग बॉस 19' अब अपने आखिरी पड़ाव पर है. खबरें हैं कि दिसंबर के पहले हफ्ते में ही शो का फिनाले होने वाला है. वहीं फिनाले से पहले फेमस यूट्यूबर मृदुल तिवारी घर से बेघर हो गए हैं. उनके इविक्शन से सिर्फ फैंस को ही नहीं घरवालों को भी बड़ा झटका लगा था. बिग बॉस के घर से बेघर होकर मृदुल इन दिनों मुंबई शहर के मजे ले रहे हैं. हाल ही में उन्हें एक कैफे के बाहर स्पॉट किया गया. जहां वो अपनी शादी की बात करते दिखे.

गरीब महिला से मृदुल से मांगा शादी का आशीर्वाद

मृदुल तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है. इस वीडियो में उन्होंने अपनी शादी को लेकर एक बड़ा हिंट दिया है. दरअसल ये वीडियो मुंबई के एक कैफे का है. जहां पैपराजी ने मृदुल को शनिवार के दिन स्पॉट किया. इस दौरान वो ऑल ब्लैक लुक में काफी डैशिंग लग रहे थे. वीडियो में मृदुल जैसे ही पैप्स से बात करके अंदर जाने लगे, तभी एक महिला उनसे मदद मांगने लगती है. उसे देख मृदुल वापिस आते हैं और महिला को पैसे भी देते हैं.

View this post on Instagram A post shared by Namaste Bollywood (@namastebollywood.in)

7 मार्च को फेरे लेंगे मृदुल तिवारी?

मृदुल तिवारी ने जैसे ही गरीब महिला को पैसे दिए, वो यूट्यूबर को आशीर्वाद देने लगती हैं. ये देखकर मृदुल काफी खुश हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे शादी का आशीर्वाद दो, मेरी शादी जल्दी हो जाए बल्कि अभी हो जाए. ये आशीर्वाद दो कि 7 मार्च को शादी हो ही जाए. अब मृदुल ने ये बात फनी वे में कही, या ये सच है, ये तो मार्च में ही पता चलेगा, लेकिन यूट्यूबर को ये कहता देख उनके फैंस खुशी से झूम उठे हैं और उनसे भाभी का नाम भी पूछ रहे हैं.

बिग बॉस 19 में बचे हैं ये कंटेस्टेंट

बता दें कि मृदुल तिवारी के बेघर होने के बाद अब घर में सिर्फ 9 कंटेस्टेंट ही बचे हैं. जिसमें गौरव खन्ना, अशनूर कौर, कुनिका सदानंद, फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, शहबाज, अमाल मलिक और प्रणित मोरे का नाम शामिल है.

ये भी पढ़ें -

‘दिल दिया गल्लां’ पर तमन्ना भाटिया संग रोमांटिक हुए सलमान खान, केमिस्ट्री पर फैंस ने हारा दिल, बोले - ‘दोनों शादी कर लो..’