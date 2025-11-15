(Source: ECI | ABP NEWS)
‘दिल दिया गल्लां’ पर तमन्ना भाटिया संग रोमांटिक हुए सलमान खान, केमिस्ट्री पर फैंस ने हारा दिल, बोले - ‘दोनों शादी कर लो..’
Salman-Tamannaah Viral Video: सलमान खान और तमन्ना भाटिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. जिसमें दोनों गाने 'दिल दिया गल्लां' पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं.
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इस वक्त कतर में हैं. जहां एक्टर दबंग टूर के लिए पहुंचे हैं. एक्टर के साथ इस साल टूर का हिस्सा एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया और जैकलीन फर्नांडिस बनी. हाल ही में तमन्ना संग सलमान खान का एक खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. जिसमें दोनों गाने ‘दिल दिया गल्लां’ पर इश्क लडाते नजर आए. वीडियो ने इंटरनेट पर आते ही बवाल काट दिया है.
तमन्ना संग सलमान ने लड़ाया इश्क
दबंग टूर इस बार कतर के दोहा में आयोजित किया गया है. टूर के तहत सलमान खान ने एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने एक साथ शानदार स्टेज परफॉर्मेंस दी. जिसमें दोनों 'टाइगर जिंदा है' के गाने ‘दिल दिया गल्लां’ पर एक-दूजे संग इश्क लड़ाते दिखे. वीडियो में सलमान खान जहां हमेशा की तरह डैशिंग लुक में दिखे. वहीं तमन्ना रेड सूट में बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं. दोनों की इस शानदार केमिस्ट्री ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है.
View this post on Instagram
फैंस ने कहा - ‘दोनों शादी कर लो’
सलमान खान को तमन्ना संग ऐसे रोमांटिक अंदाज में देखकर फैंस भी दोनों की केमिस्ट्री पर दिल हार बैठे हैं. वीडियो पर कुछ ही घंटों में लाखों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘बेस्ट जोड़ी..’ दूसरे ने कहा, ‘दोनों कमाल लग रहे हैं..’ एक यूजर ने लिखा, ‘साथ में एक फिल्म तो होनी ही चाहिए..’ इनके अलावा तो कुछ लोग इस जोड़ी को शादी करने की सलाह भी देने लगे. एक ने कह डाला कि, ‘काश दोनों शादी ही कर लें...’ दूसरे ने कहा, ‘भाई इनसे शादी कर ही लो..’
सलमान खान का वर्कफ्रंट
बता दें कि सलमान खान इस वक्त कई बड़े प्रोजेक्ट्स में बिजी चल रहे हैं. एक्टर अपनी फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ की शूटिंग के साथ-साथ ‘बिग बॉस 19’ को होस्ट भी कर रहे हैं. इसके अलावा अब वो दबंग टूर पर हैं. ‘बैटल ऑफ गलवान’ में सलमान खान रियल लाइफ हीरो शहीद कर्नल बी संतोष बाबू का किरदार निभाने जा रहे हैं.
Source: IOCL