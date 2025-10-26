हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'नागिन 7' में हुई 'बिग बॉस 19' के इस कंटेस्टेंट की धमाकेदार एंट्री? एकता कपूर ने खेला नया मास्टरस्ट्रोक

'नागिन 7' में हुई 'बिग बॉस 19' के इस कंटेस्टेंट की धमाकेदार एंट्री? एकता कपूर ने खेला नया मास्टरस्ट्रोक

एकता कपूर के सुपरमैचुरल शो 'नागिन' का नया सीजन जल्द ही दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. लेकिन, शो में कौन-कौन से कलाकार नजर आएंगे, इस पर मेकर्स ने सस्पेंस बना रखा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Oct 2025 10:37 AM (IST)
एकता कपूर के सुपरमैचुरल शो 'नागिन 7' का प्रोमो एक के बाद एक रिलीज किया जा रहा है. लेकिन, मेकर्स ने अभी तक रिवील नहीं किया है कि कौन-कौन से कलाकार शो में दिखाई देंगे. अब एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 'बिग बॉस 19' के कंटेस्टेंट बसीर अली इस शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं.

जी हां, कहा जा रहा है कि एक्टर को अपकमिंग सीजन के लिए फाइनल कर दिया गया है.खबरों के अनुसार बसीर जल्द ही 'बिग बॉस 19' के घर से बाहर निकलने वाले हैं. दरअसल, वो एविक्शन के शिकार बनेंगे. इस खबर को सुनने के बाद बसीर के फैंस काफी एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं.

बसीर और नेहल चुडासमा का होगा एविक्शन

बसी अली को 'स्प्लिट्सविला' और 'रोडीज' जैसे शोज में देखा जा चुका है. बिग बॉस 19 में एंट्री से पहले वो जी टीवी के शो कुंडली भाग्य में नजर आए थे.बिग बॉस 19 में भी बसीर को मजबूत कंटेस्टेंट के तौर पर देखा जा रहा है. लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार वीकेंड के वार में डबल एविक्शन होने वाला है, इस दौरान बसीर और नेहल चुडासमा घर से बेघर हो जाएंगे.

 
 
 
 
 
टेली चक्कर के अनुसार एकता कपूर ने बसीर अली को 'नागिन 7' के लिए चुना गया है. हालांकि, अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं मिली है कि बसीर शो में नागदेव की भूमिका निभाएंगे या कोई अहम नेगेटिव भूमिका में दिखाई देंगे. लेकिन, बसीर की एंट्री से शो में चार चांद जरूर लगने वाला है.

प्रियंका चाहर चौधरी का नाम है चर्चा में

कहा जा रहा है कि ये एकता कपूर का मास्टरस्ट्रोक है. अक्सर बिग बॉस में नजर आने वाले पॉपुलर चेहरों को एकता कास्ट करती हैं. इससे पहले वो तेजस्वी प्रकाश और महक चहल जैसे कलाकारों को कास्ट कर चुकी हैं. वहीं, प्रिंयका चाहर चौधरी का नाम 'नागिन 7' के लिए चर्चा में है.

Published at : 26 Oct 2025 10:37 AM (IST)
Embed widget