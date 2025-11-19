हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'बिग बॉस 19' से बाहर आते ही नीलम गिरी की लगी लॉटरी, एकता कपूर के इस प्रोजेक्ट में आएंगी नजर!

भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी हाल ही में 'बिग बॉस 19' के घर से बाहर आई हैं. 'बिग बॉस' हाउस से बाहर आने के बाद एक्ट्रेस लगातार इंटरव्यू दे रही हैं.इसी बीच उनके फैंस के लिए एक खुशखबरी सामने आई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 Nov 2025 05:41 PM (IST)
भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी जब 'बिग बॉस 19' से बाहर हुई थीं, तब उनके फैंस हैरान रह गए थे.लेकिन, 'बिग बॉस' के घर से बाहर आने के बाद नीलम के हाथ बड़ी लॉटरी लग चुकी है. नीलम को घर से बाहर आए हुए अभी महज कुछ ही दिन हुए हैं और रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने अपने किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है.

रिपोर्ट के अनुसार उन्हें बालाजी टेलीफिल्म्स के आने वाले यूट्यूब प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया गया है.टेलीचक्कर के अनुसार नीलम की बातचीत अभी 'बालाजी टेलीफिल्म्स' से चल रही है.इस प्रोडक्शन हाउस को हमेशा से नई प्रतिभाओं को बड़े डिजिटल ब्रेक देने के लिए जाना जाता है.

नीलम गिरी को मिला बड़ा ब्रेक

हालांकि, अभी इन बारे में ना तो नीलम ने और ना ही मेकर्स ने ऑफिशियल तौर पर कुछ भी कहा है. लेकिन, ये खबर सामने आते ही फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं.अगर नीलम और  बालाजी टेलीफिल्म्स के बीच सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो एक्ट्रेस के करियर को एक बड़ा ब्रेक मिल सकता है. 

 
 
 
 
 
'बिग बॉस 19' के घर में नीलम गिरी के सफर को बिल्कुल भी भुलाया नहीं जा सकता है.उन्होंने शो में अपनी खूबसूरती, मनोरंजन और सच्चाई से हर किसी का दिल जीत लिया.इसी वजह से नीलम इस सीजन की सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट में से एक बन गईं.हाल ही में लाइव हिंदुस्तान को दिए इंटरव्यू में नीलम गिरी ने बिग बॉस 19 के बारे में फैली अफवाहों पर भी खुलकर बात की.

नीलम ने शो के प्री-प्लान्ड या मैनीपुलेटेड होने के दावों को बकवास बताया. उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये शो स्क्रिप्टेड है, ये एक रिएलिटी शो है और यहां सब कुछ असली होता है.यहां तक कि जो झगड़े होते हैं वो भी असली होते हैं.नीलम ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि घर के अंदर रहने के दौरान उन्हें मेकर्स की तरफ से कोई मार्गदर्शन नहीं मिला.

Published at : 19 Nov 2025 05:41 PM (IST)
