सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' का फिनाले बेहद ही करीब आ रहा है. ऐसे में शो दिन प्रतिदिन और भी मजेदार होता जा रहा है. इन दिनों सभी कंटेस्टेंट्स से मिलने उनकी फैमिली आ रही है.
'बिग बॉस 19' में इन दिनों बेहद ही खूबसूरत और इमोशनल मूमेंट्स देखने को मिल रहा है. 'बिग बॉस' के घर में इस हफ्ते फैमिली वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है.सभी कंटेस्टेंट्स के परिवारवाले एक-एक कर उनसे मिलने आ रहे हैं. इन दिनों घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा दिखाई दे रहा है.
'बिग बॉस' के घर में कुनिका से मिलने उनके बेटे और पोतियां आई थीं. वहीं, अशनूर के पिता ने भी घर में एंट्री ली थी. उसके बाद गौरव खन्ना की पत्नी ने 'बिग बॉस' के घर में एंट्री करके माहौल को खुशनुमा बना दिया. फरहाना भट्ट की मां भी उनसे मिलने पहुंची.
अरमान मलिक ने मारी धांसू एंट्री
इसी बीच अब शो का नया प्रोमो आया है जिसमें अमाल मलिक से मिलने उनके बड़े भाई अरमान मलिक पहुंचे हैं. इतने दिनों बाद अपने भाई अमाल को देख अरमान बहुत इमोशनल हो गए और रोने लगे.बता दें 'बिग बॉस' ने पहले तो सभी घरवालों को फ्रिज कर दिया था और फिर घोषणा की और अरमान ने घर में धांसू एंट्री मारी.
भाई को देख अरमान मलिक बेहद खुश भी हुए और इमोशनल होते हुए भी दिखे.दोनों भाई एक-दूसरे से गले लगकर रोते नजर आए. अमाल और अरमान की इस मुलाकात ने घर के माहौल को ही बदल दिया.अरमान ने बिग बॉस के घर में बेहद ही शानदार तरीके से एंट्री मारी थी.एंट्री के दौरान वो कौन तूझे यूं प्यार करेगा गाना गा रहे थे.
मालूम हो अरमान मलिक बॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर में से एक हैं. वहीं, अमाल मलिक एक सिंगर होने के साथ-साथ म्यूजिक कंपोजर भी हैं.दोनों भाइयों की जोड़ी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कई सुपरहिट गाने दिए हैं. सोशल मीडिया पर लेटेस्ट प्रोमो जमकर वायरल हो रहा है.सोशल मीडिया यूजर्स इनके वीडियो को देख काफी इमोशनल हो रहे हैं.
