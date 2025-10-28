टीवी रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ अब अपने फिनाले के करीब है. ऐसे में घर के अंदर हर दिन नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. हाल ही में बसीर अली का शो से एविक्शन हुआ है. जिसके बाद वो मेकर्स और सलमान खान पर भड़कते हुए नजर आए. एक्टर ने कहा, ‘ मालती और अमाल ने मेरी सेक्शुएलिटी पर बात की थी, तो वो मुद्दे सलमान खान ने क्यों नहीं उठाया.

शो से बाहर होकर मेकर्स पर भड़के बसीर अली

‘बिग बॉस 19’ के हालिया वीकेंड के वार में डबल एविक्शन देखने को मिला. जिसमें बसीर के साथ नेहल को भी घर से बेघर होने पड़ा. वहीं शो से बाहर आने के बाद बसीर ने पिंकविला से बात की. बसीर अली ने कहा, ‘मझे शो से बाहर आने के बाद पता चला. मालती और अमाल ने मेरी सेक्शुएलिटी पर बात की और मालती ये सवाल मेरे से डायरेक्ट भी पूछ सकती थी.’ इसके बाद बसीर ने सवाल उठाया कि, ‘बिग बॉस और सलमान खान ने भी इस बात को अड्रेस क्यों नहीं किया?’

मालती पर बसीर अली ने निकाला गुस्सा

बसीर ने आगे कहा, ‘एक बार मैंने शो में किसी को बोल दिया था कि बैक टू योर विलेज तो उन्होंने मुझे काफी कुछ सुना दिया था. लेकिन मालती और अमाल को इस बात पर कुछ नहीं कहा गया. बता दें कि बसीर के एविक्शन के बाद मालती को घर में काफी खुश देखा गया. क्योंकि दोनों के बीच पिछले दिनों काफी लड़ाई-झगड़ा हुआ था.’

‘बिग बॉस 19’ में कौन-कौन बचा है ?

‘बिग बॉस 19’ के घर में इस वक्त गौरव खन्ना, अमाल मलिक, कुनिका सदानंद, अशनूर कौर, अभिषेक बजाज, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल, नीमल गिरी, मृदुल तिवारी और फरहाना भट्ट बचे हैं. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस साल सो की ट्रॉफी कौन उठाता है.

