90 के दशक में इंडस्ट्री की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा और काजोल ने एक बोल्ड फोटोशूट करवाया था. जिसने बॉलीवुड में बवाल मचा दिया था. अब 29 साल बाद दोनों का ये फोटोशूट एक बार फिर चर्चा में आ गया है. दरअसल काजोल की लाडली बेटी नीसा देवगन ने उसे अपने दोस्त ओरी के साथ मिलकर रीक्रिएट किया है. दोनों की तस्वीरों ने अब सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है.

रेखा-काजोल का फोटोशूट नीसा ने किया रीक्रिएट

दरअसल ओरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वो नीसा देवगन संग नजर आ रहे हैं. इसके बाद दोनों एक-दूसरे का मेकअप करते हुए दिखाई दिए. वीडियो में नीसा ने बताया कि वो मां की भूमिका निभा रही हैं और ओरी कहते हैं कि वो रेखा के रोल में हैं. ये कहकर दोनों ने कैमरे के लिए हूबहू वैसे पोज दिए. जो रेखा और काजोल ने 90 के दशक में अपने फोटोशूट में दिए थे.

सेलेब्स और यूजर्स ने किया कमेंट

ओरी और नीसा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो पर अभी तक हजारों लाइक्स आ चुके हैं. एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने इसपर कमेंट करते हुए लिखा, ‘लव दिस..’ कनिका कपूर ने कहा, ‘फेवरेट कोलैब..’ कुछ यूजर्स ये वीडियो देखकर नीसा को बॉलीवुड में काम करने की सलाह देते हुए भी दिखाई दिए.

1996 में रेखा और काजोल ने करवाया था फोटोशूट

बता दें रेखा और काजोल ने men 1996 में ये फोटोशूट एक मैगजीन के लिए करवाया था. उस वक्त दोनों का ये लुक दख हर कोई दंग रह गया था. इंडस्ट्री में इस फोटोशूट पर काफी बवाल भी मचा था. बता दें कि काजोल ने एक्टर अजय देवगन से शादी की है. ये कपल दो बच्चों नीसा और युग देवगन के पेरेंट्स हैं. नीसा अपने लुक्स की वजह से हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं.

